Noodles richiamati dai supermercati per sospetta salmonella: i lotti interessati Oggetto del richiamo alimentare sono i Noodles a nido venduti a marchio Suzi Wan in vari supermercati. L'avviso di richiamo è stato disposto in via precauzionale dallo stesso produttore per sospetta salmonella.

A cura di Antonio Palma

Una serie di lotti di Noodles confezionati sono stati richiamati dagli scaffali dei supermercati per sospetta presenza di salmonella nel prodotto. A darne notizia sono le catene di supermercati Bennet e Tigros che hanno pubblicato gli avvisi di richiamo sulle loro pagine web dedicate ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori. Nel dettaglio, oggetto del richiamo sono i Noodles a nido venduti a marchio Suzi Wan e prodotti per Mars Italia S.p.a.

Come recita l'avviso di richiamo, disposto in via precauzionale dallo stesso produttore e datato 23 settembre, il ritiro si è reso necessario per possibile presenza di Salmonella nel prodotto. I Noodles richiamati sono prodotti in confezioni da 250 grammi ciascuna dall’azienda Valfleuri SA per Mars Italia Spa nel proprio stabilimento di Wittenhein, dipartimento dell’Alto Reno, in Francia.

I loti interessati dall'avviso sono quelli con numero 406E12VF02, 406E22VF02, 406E32VF02 e 406F32VF02 e con termini minimi di conservazione fissati al 2 settembre 2027 e 2 ottobre 2027. I noodles ancora invenduti sono stati ritirati dagli scaffali ma per chi avesse già acquistato il prodotto con i lotti e i termini minimi di conservazione sopra indicati, l’azienda raccomanda di non consumare l'alimento e di restituirlo al punto vendita d’acquisto o per ulteriori informazioni contattare il servizio consumatori.

La salmonella è l’agente batterico più comune in caso di infezioni trasmesse da alimenti. La salmonellosi nella maggior parte dei casi è una malattia che ha un decorso benigno e non richiede l’ospedalizzazione, ma talvolta l’infezione può aggravarsi al punto tale da rendere necessario il ricovero. La gravità dei sintomi infatti varia dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale fino a forme cliniche più gravi che si verificano soprattutto in soggetti fragili.