Nicola, alpinista di 27 anni, disperso in Trentino: ricerche in corso ostacolate da maltempo Nicola Spagnolo, 27enne di Scorzè, è disperso da due giorni sul Lagorai, in Trentino Alto Adige. Ricerche in corso, ma a ostacolarle nebbia a forti raffiche di vento.

A cura di Davide Falcioni

Sono giorni di forte apprensione per le sorti di Nicola Spagnolo, 27enne di Scorzè disperso da sabato 22 ottobre sul Lagorai, in Trentino Alto Adige. Le ricerche proseguono da due giorni senza sosta e purtroppo, penalizzate anche del peggioramento delle condizioni meteo, anche oggi non hanno dato alcun esito.

Squadre di soccorritori sono attive sin dalle prime luci del mattino tanto sul versante della Val di Fiemme quanto su quello di Caoria, a piedi e con l’elicottero, verso il bivacco Paolo e Nicola e verso cima Cece, area considerata ancora prioritaria per le ricerche.

Nella giornata di ieri le operazioni di ricerca si erano concentrate nei pressi del bivacco Paolo e Nicola, situato a una quota di circa 2.100 metri, tra la Val di Fiemme e la Valle del Vanoi, lungo il sentiero che dal bivacco porta verso cima di Cece, posta a 2.754 metri, e lungo tutti i versanti della cima.

A causa del peggioramento delle condizioni meteo in quota, le squadre impegnate via terra nel tardo pomeriggio di oggi sono dovute rientrare. Le ricerche – si apprende – proseguiranno anche nei prossimi giorni. I soccorritori sono saliti stamattina presto, sia dal versante della val di Fiemme, sia dal versante di Caoria. Le squadre sono arrivate in quota in parte a piedi, in parte con l'elicottero.

La nebbia e le raffiche di vento hanno reso impossibile un impiego ottimale dell'elicottero di Trentino emergenza e della Guardia di finanza per trasportare i soccorritori e per effettuare sorvoli dall'alto, complicando anche il lavoro delle squadre a terra e del cane molecolare della Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe. Le operazioni di ricerca, tuttavia, sono continuate per tutta la giornata, lungo i sentieri e i versanti di cima Cece. Oltre al Soccorso alpino delle stazioni di Moena, Caoria, Primiero, val di Fiemme e San Martino di Castrozza, e alla Scuola provinciale cani da ricerca e catastrofe, sono intervenuti gli operatori della Guardia di finanza, dei vigili del fuoco e dei carabinieri.