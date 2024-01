Nel capanno corpo mummificato di uomo: orribile scoperta a Torino, nessuno si era accorto di lui La terribile scoperta mercoledì a Moncalieri, nell’hinterland di Torino dove sono accorsi i carabinieri. Visto lo stato del cadavere, il medico legale ha potuto solo stabilire che si tratta di un corpo di sesso maschile che era lì da tempo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Orribile scoperta quella avvenuta oggi a Moncalieri, nell'hinterland di Torino. All'interno di un capanno è stato scoperto il corpo senza vita di un uomo in avanzato stato di decomposizione e quasi mummificato. Il rinvenimento è avvenuto nella mattinata di mercoledì 24 gennaio quando qualcuno ha segnalato al numero di emergenza 112 la presenza di un cadavere all'interno di una baracca nei campi agricoli della cittadina torinese.

Sul posto, un terreno ubicato in corso Savona, periferia sud della città piemontese, sono accorsi i carabinieri di Moncalieri che hanno confermato la presenza del corpo in Borgata Rossi. L'area è stata subito delimitata per le analisi del caso ed è stato allertato il medico legale per un primo esame esterno del corpo che appariva in evidente stato di decomposizione.

Visto lo stato del cadavere, il medico legale ha potuto solo stabilire che si tratta di un corpo di sesso maschile mentre per ora è impossibile capire a quando risale il decesso e l'eventuale presenza di ferite. Sicuramente però il cadavere era lì da molto tempo ma nessuno si era accorto della sua presenza. Per avere maggiori dettagli sarà necessario l'autopsia che probabilmente sarà disposta dal pm di turno, già informato dei fatti.

Al momento gli inquirenti si stanno concentrando sull'identificazione dell'uomo trovato morto attraverso le testimonianze di frequentatori e proprietari terrieri della zona. L'ipotesi al momento è che il corpo mummificato possa appartenere a un senzatetto di origine egiziana che in passato era solito rifugiarsi in quella baracca e poi non era stato più visto in zona. La baracca tra gli alberi, piena di oggetti di varia natura, infatti era in stato di abbandono e solo quando alcuni passanti sono giunti sul posto per raccogliere gli oggetti, è avvenuta la terribile scoperta,