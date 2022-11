Nausea e dolori all’addome, in ospedale con gravi danni al fegato: infezione alimentare fulminante Il sospetto è che all’origine del tutto ci possa essere un contagio da alimenti. La donna infatti ha riferito di aver mangiato un panino con uova che non aveva un buon odore prima di sentirsi male.

Una donna rischia seriamente di perdere l’uso del fegato dopo aver probabilmente ingerito qualche alimento contaminato che le ha provocato una infezione alimentare fulminante. Il caso in Toscana dove la donna è arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Cisanello di Pisa accusando sintomi tipici e gravi di un infezione acuta.

La donna in particolare accusava malesseri come nausea, vomito e fortissimi dolori addominali che hanno fatto scattare il campanello di allarme. Gli esami clinici hanno confermato i peggiori sospetti dei medi cidelineano un quadro clinico grave. Alla donna infatti è stata diagnosticata un’epatite acuta di tipo A con possibile compromissione del fegato.

L'epatite A infatti è una malattia infettiva acuta causata da un virus che si riproduce nelle cellule del fegato danneggiandolo pesantemente. I medici hanno subito avviato una terapia importante nella speranza di salvarle l’organo ma al contempo è stato allertato anche l’unità operativa di trapiantologia per una eventuale trapianto se la situazione dovesse degenerare.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano Il Tirreno, il sospetto è che all’origine del tutto ci possa essere un contagio da alimenti. La donna infatti ha riferito di aver mangiato un panino con uova che non aveva un buon odore prima di sentirsi male.

Non sono escluse però altre ipotesi. La donna infatti avrebbe riferito si essere stata di recente in Africa con il marito. Proprio nel Paese di origine del marito la signora avrebbe consumato l’alimento che ha generato i sospetti poco prima di imbarcarsi su un volo per l’Italia. Tornata a casa però ha iniziato ad accusare i primi malesseri. Resta ricoverata nel reparto di malattie infettivo dell'ospedale toscano.