in foto: Immagine da Facebook.

Lutto a Termoli per la morte di Alfredo Lestini, 63 anni, medico superiore della Polizia di Stato in congedo, iscritto all'Ordine provinciale di Campobasso. Ad ucciderlo è stato il Covid-19. Ricoverato dal 23 febbraio scorso nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, dopo essere risultato positivo al Coronavirus, ieri mattina il suo cuore ha smesso di battere. Sono saliti, così, a 335 i camici bianchi in tutta Italia durante la pandemia.

La notizia è stata diffusa dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo) all'indomani del ricordo di Roberto Stella, il medico deceduto per Sars-CoV-2 nel nostro Paese l'11 marzo 2020. Per altro, sempre in Molise, lunedì scorso, al Policlinico Umberto I di Roma, era deceduto un'altra colonna delle forze dell'ordine, il maresciallo della stazione carabinieri di Campomarino Arturo D’Amico, 54 anni.

Lestini era nato a Napoli nel 1958, ma era stato adottato dalla città di Campobasso dal 1993, dove presso la Questura ha svolto la sua missione di dirigente dell’Ufficio sanitario provinciale. Nel suo fascicolo personale numerose parole di compiacimento, due lodi per servizio e la nomina a Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. I funerali si terranno oggi alle 16 nella chiesa di San Paolo. Lascia la moglie e due figli. Tanti i messaggi di cordoglio lasciati per lui sui social network. "Grande medico, grande uomo, grande poliziotto, grande amico, bellissima persona. Maledetto Covid", ha scritto Antonio; "Un esempio di umanità e professionalità, oggi è ricordato con stima e grandissimo affetto", ha scritto Grazia.