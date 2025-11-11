Morte Cinzia Pinna, sequestrato il cellulare di una “terza” donna: “Ragnedda la contattò dopo il delitto”

La Procura di Tempio ha sequestrato il cellulare di una “terza” donna contattata da Emanuele Ragnedda, reo confesso del delitto di Cinzia Pinna, subito dopo l’omicidio. L’uomo avrebbe chiesto a questa terza persona, non indagata, di incontrarlo a casa sua subito dopo aver ucciso la 33enne.

La Procura di Tempio ha disposto il sequestro del cellulare di una nuova persona, seppur non indagata, coinvolta nel caso relativo alla morte di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo uccisa nella tenuta di Conca Entosa nella notte tra l'11 e il 12 settembre. Si tratterebbe di una donna contattata da Emanuele Ragnedda, attualmente in carcere dopo aver confessato l'omicidio della 33enne, subito dopo il delitto.

Il provvedimento è stato firmato dalla pm Noemi Mancini, che coordina le indagini insieme al procuratore Gregorio Capasso. L'input arriverebbe dall'avvocato Umberto Furnari, il legale di Rosamaria Elvo, amica di Ragnedda e indagata per favoreggiamento. Il legale avrebbe fornito informazioni, anche in seguito all'analisi dei dispositivi di Elvo, che portebbero alla "terza" donna alla quale è stato sequestrato lo smartphone.

Ragnedda avrebbe concordato con lei un incontro proprio nella tenuta di Conca Entosa, quando ancora il corpo della vittima si trovava sul posto. Gli inquirenti stanno analizzando il dispositivo alla ricerca di messaggi, telefonate e tracce digitali che possano chiarire un eventuale ruolo della donna, permettendo di ricostruire con precisione i movimenti dell'uomo nelle ore successive al delitto.

In seguito all'arresto, Emanuele Ragnedda, reo confesso del delitto, aveva dichiarato di aver agito da solo e di aver poi occultato il cadavere della 33enne senza l'aiuto di nessuno. Nel corso degli accertamenti sulla morte della 33enne, sono stati indagati un giardiniere lombardo 26enne, che secondo le prime informazioni sarebbe stato visto in compagnia di Ragnedda prima dell'incontro con Pinna, e la ristoratrice Rosamaria Elvo. La donna in particolare è accusata di aver aiutato Ragnedda a sbarazzarsi del divano sporco di sangue, anche se nel corso delle indagini è emerso che la ristoratrice si sia presentata a casa dell'uomo il giorno dopo la morte di Pinna e di non aver trovato tracce di un delitto.