Monitoraggio covid, Iss: salgono incidenza dei contagi e ricoveri, dieci regioni a rischio alto I dati del nuovo monitoraggio covid Iss – ministero della salute relativo alla settimana dal 14 al 20 aprile 2023. In crescita incidenza dei contagi e ricoveri per coronavirus: dieci regioni con molteplici allerte di resilienza.

A cura di Antonio Palma

La curva dei contagi torna salire in Italia nell’ultima settimana andando di pari passo con i ricoveri covid n crescita. Sono questi i principali dati del nuovo monitoraggio Iss- ministero della salute relativo alla settimana dal 14 al 20 aprile 2023. L’incidenza settimanale del contagio a livello nazionale di conseguenza si attesta a 48 casi ogni 100mila abitanti rispetto ai 37 della precedente rilevazione.

Scende l’indice Rt rispetto alla settimana precedente attestandosi stabilmente al di sotto della soglia epidemica di uno. Nel periodo 29 marzo – 11 aprile 2023, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici infatti è stato pari a 0,93 (con un range tra regioni tra 0,87 e 1,19), in lieve diminuzione rispetto al periodo precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero invece è in aumento e sopra la soglia epidemica visto che si attesta a1,07 (range 1,02-1,13) contro lo 0,91 precedete.

Cattive notizie anche sul fronte dei ricoveri covid. Il monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità infatti indica che l’occupazione dei posti letti è in risalita anche se leggermente. A livello nazionale, il tasso in Area non critica si attesta ora al 4,5% rispetto al 4,2% della settimana precedente ma sale lievemente anche l’occupazione dei letti nelle terapie intensive che si attesta all’1% rispetto allo 0,8% della scorsa settimana, secondo la rilevazione giornaliera del Ministero della Salute al 20 aprile.

Per quanto riguarda le Regioni e le province autonome, sono dieci quelle considerate ora a rischio alto covid, tutte a causa di molteplici allerte di resilienza. Secondo quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di regia Iss-ministero della Salute, undici regioni sono a rischio moderato e nessuna classificata a rischio basso. Tutte le regioni riportano almeno una allerta di resilienza. Dieci regioni riportano molteplici allerte di resilienza.