Le misure anti–Covid sono necessarie ancora "per qualche mese". A dirlo è Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico, che ha sottolineato come l'epidemia sia ancora molto attiva. Intervenuto questa mattina al Gr1, Rai Radiouno, Miozzo ha anche parlato dell'attuale crisi di governo spiegando di essere piuttosto preoccupato: "In questi mesi – le parole di Miozzo – abbiamo usato una metafora militare: siamo in battaglia, ma in guerra il comandante in capo non accetterebbe mai di vedere uno dei suoi generali con posizioni differenti da quella che è la strategia decisa, sono molto preoccupato di fronte all'incertezza politica di questo momento".

L'epidemia è ancora molto attiva: lo dicono i dati

Per quanto riguarda l'emergenza sanitaria Miozzo ha spiegato che sarà necessario mantenere queste misure anche per qualche mese perché i dati mostrano che il virus continua a circolare in maniera attiva: "I dati dimostrano un'epidemia ancora molto attiva in Italia, le misure sono necessarie e dobbiamo mantenerle ancora per qualche mese – le parole di Miozzo – il Comitato Tecnico Scientifico fa le sue valutazioni, la politica ne fa altre, ad aprile potremmo assistere ad un'ulteriore proroga, sempre in base all'andamento della diffusione di Covid 19 nel nostro Paese".

In Italia effettuati un milione di vaccini

Intanto continua la campagna vaccinale in Italia: ieri l'annuncio del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sul raggiungimento di un milione di vaccini effettuati in Italia dallo scorso 27 dicembre. Al momento la Regione che ha effettuato il maggior numero di vaccinazioni sulla base della popolazione residente è la Campania. Le categorie a cui per prime è stato somministrato il vaccino sono state quelle degli operatori sanitari e degli ospiti e de dipendenti delle Rsa. Tra fine gennaio e inizio febbraio si passerà a over 80 e insegnanti, per poi proseguire con la campagna di massa. Secondo gli esperti per raggiungere l'immunità di gregge dovrebbero vaccinarsi almeno 42 milioni di italiani: un obiettivo, questo, che come ha sottolineato il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, dovrebbe essere raggiunto entro il prossimo ottobre con la vaccinazione di quanti vorranno parteciparvi.