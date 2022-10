Minacce a Bassetti, condannati 3 no vax: “I leoni da tastiera sono diventati agnellini” Tre no vax sono stati condannati per aver minacciato l’infettivologo Matteo Bassetti. Dovranno pagare multe salate: “I risarcimenti saranno devoluti in beneficienza ma non arretro di un millimetro sulle mie posizioni”.

A cura di Ida Artiaco

È stato condannato, con decreto penale, a una multa di 750 euro il no vax di 46 anni che ad agosto 2021 aveva inseguito fin sotto la sua abitazione e minacciato l'infettivologo dell'Ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti.

L'uomo, che era stato denunciato dalla polizia per minacce, aveva incontrato il professore per strada e lo aveva iniziato a inseguire riprendendolo col telefonino e urlandogli: "Ci ucciderete tutti con questi vaccini e ve la faremo pagare". Altri due no vax sono stati condannati, invece, a tre mila euro e a 1.200 euro per le minacce sempre rivolte a Bassetti via social o sul telefono.

A luglio era stato rinviato a giudizio un ultrà dello Spezia perché da settembre a dicembre dell'anno scorso aveva mandato messaggi su WhatsApp e video a Bassetti. "Giù le mani dai bambini.. Sempre se tenete alla vostra vita… Siamo pronti a tutto, occhio" e, ancora, "Corrotto", "Ti aspetto".

Immediata la replica del medico, assistito dall'avvocato Rachele De Stefanis, che su Facebook ha scritto: "Con il mio legale abbiamo denunciato ogni singola minaccia e frase diffamatoria che, in questi due anni e mezzo, sono state pubblicate sulle mie pagine social, inviate via mail o, addirittura, urlate personalmente sotto casa o in altri luoghi pubblici e no. Per alcuni sono stati formulati i capi di imputazione e notificati i rinvii a giudizio, altri sono stati già condannati con decreti penali ormai definitivi. I leoni da tastiera sono diventati agnellini che si prodigano in lettere di scuse poco credibili pur di non assumersi le proprie responsabilità. I risarcimenti saranno devoluti in beneficienza ma non arretro di un millimetro sulle mie posizioni".

Bassetti ha anche reso noto che "è giunta anche l’archiviazione definitiva di un procedimento che mi vedeva indagato per procurato allarme in merito alle notizie sulla pandemia da Covid-19. Secondo il querelante, avrei divulgato antiscienza. Ha scritto il GIP nel suo decreto: ad esempio la necessità di sottoporsi a vaccino, contro cui l’opponente si scaglia, non è certo l’opinione del solo Prof. Bassetti che la sostiene nel panorama scientifico non solo italiano ma mondiale".