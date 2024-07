Migliori università italiane, la classifica del Censis: tra i mega atenei prima Padova, ultima Napoli

video suggerito

Quali sono le migliori Università italiane? A dare una riposta alla domanda che si pongono tutti i neo diplomati che vogliono proseguire gli studi ci prova il Censis che, come ogni anno, ha stilato la classifica dei migliori atenei d’Italia. Suddividendole per grandezza e in università Statali e non Statali, il Centro Studi ha stilato 70 graduatorie a partire da una batteria di 963 variabili considerate dando uno spaccato della situazione attuale, utile ad accompagnare i giovani diplomati nelle loro scelte universitarie.

Nella classifica dei Mega Atenei statali, cioè quelli con oltre 40.000 iscritti, primeggia quest’anno l’Università di Padova che si piazza prima con un punteggio complessivo di 89,5, seguita dall’Università di Bologna e dalla Sapienza di Roma, rispettivamente in seconda e terza posizione con i punteggi di 87,5 e 84,3. Sale al quarto posto invece l’Università di Palermo che, con un punteggio di 83,8, guadagna tre posizioni rispetto allo scorso anno. Ultime invece tra i Mega atenei l’Università di Firenze e quella di Napoli Federico II, rispettivamente in penultima e ultima posizione.

La classifica delle migliori università statali in Italia

La classifica dei migliori grandi atenei statali, cioè quelli da 20.000 a 40.000 iscritti, vede al primo posto l’Università della Calabria che, con un punteggio totale di 92,2, scalza quest’anno l’Università di Pavia (89,5), che retrocede al secondo posto. Completa il podio l’Università di Perugia (87,7), che è in terza posizione seguita dall’Università di Parma (87,2) e dall’Università di Cagliari (86,5).

Nella classifica dei medi atenei statali, (da 10.000 a 20.000 iscritti) si conferma invece l’Università di Trento con il punteggio di 94,5. Seguono l’Università di Udine (93,2) che si conferma al secondo posto rispetto allo scorso anno, e l’Università di Sassari (91,7), che guadagna una posizione. L’Università Politecnica delle Marche (91,0), è al quarto posto seguita dall’Università di Siena (90,5).

Tra i piccoli atenei statali (fino a 10.000 iscritti) tutte confermate le prime posizioni della classifica. Al primo posto l’Università di Camerino con un punteggio complessivo pari a 98,8, seguita dall’Università della Tuscia, che con 88,5 mantiene stabile la seconda posizione. Stabili anche l’Università di Macerata (86,7) e l’Università di Cassino (86,0) in terza e quarta posizione.

I migliori Politecnici italiani secondo il Censis

La speciale classifica dei Politecnici è guidata invece dal Politecnico di Milano (con un punteggio di 98,7 punti), seguito dal Politecnico di Torino (92,0), che occupa la seconda posizione. Terzo in graduatoria il Politecnico di Bari (87,8).

I migliori atenei non statali in Italia: la Luiss in vetta alla classifica

Per quanto riguarda la classifica degli atenei non statali, tra quelli Grandi (oltre 10,000 iscritti). Al primo posto la Luiss con il punteggio totale di 96, davanti all’Università Bocconi (92,0) e all’Università Cattolica (78,2). Tra gli atenei medi (da 5.000 a 10.000 iscritti) primeggia la Lumsa (83,4), seguita dallo Iulm (81,4) e dall’Università Suor Orsola Benincasa (75,0). Infine tra i piccoli atenei non statali(fino a 5.000 iscritti), mantiene la prima posizione la Libera Università di Bolzano (con un punteggio di 95,0), seguita dall’Università di Roma Europea (88,4) e dall’Università Campus Biomedico di Roma (86,6).