Meteo, arriva in Italia la tempesta Irene con forti nevicate, temporali e venti: dove e quando è prevista Previsto sull’Italia l’arrivo di una forte perturbazione che porterà un’ondata di freddo da Nord a Sud. La ‘tempesta Irene’, come è stata ribattezzata, raggiungerà il nostro Paese nelle ultime ore della giornata di mercoledì 17 gennaio, con piogge abbondanti, venti e neve. Si prevede anche un importante calo delle temperature. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nelle prossime ore la tempesta Irene porterà una forte perturbazione in Italia con neve, temperali e forti venti: nuova ondata di gelo attesa nel weekend. Dopo un passaggio sulla Penisola Iberica, su Francia e Portogallo, raggiungerà il nostro Paese nelle ultime ore della giornata di oggi, mercoledì 17 gennaio, con precipitazioni abbondanti e nevicate, in particolare sulle Alpi e al Nord anche a quote basse, mentre sull'Appennino solo oltre i 1.800 metri. Si prevede anche un importante calo delle temperature.

Dove e quando arriva la tempesta Irene

A partire dalla giornata di oggi, mercoledì 17 gennaio, la tempesta Irene arriverà sull'Italia. La forte perturbazione porterà sulla Penisola maltempo e ondata di gelo. Le regioni settentrionali saranno le prime a essere interessate dalle precipitazioni, localmente intense tra la Liguria di levante, l'alta Toscana e la Venezia Giulia. Sull'arco alpino e prealpino ci saranno abbondanti nevicate, oltre i 2mila metri nelle Alpi occidentali, fino a quote collinari su quelle centrali e orientali, in Trentino-Alto Adige, Friuli, Piemonte, alto Veneto, labassa collina in Lombardia.

La forza della tempesta andrà esaurendosi gradualmente giovedì 18 gennaio. In giornata il tempo migliorerà al Nord; cielo sereno o poco nuvoloso in Puglia, Calabria ionica e Sicilia. Ci saranno invece piogge e isolati rovesci in Toscana, Umbria, zone interne di Lazio e Abruzzo, Campania e Calabria tirrenica, con la possibilità di brevi temporali.

Venerdì 19 gennaio ci sarà un primo calo termico marcato nelle zone alpine e lungo l’Adriatico. Attese nubi e deboli precipitazioni al Nord-Est, in Lombardia, Emilia-Romagna e Marche, con nevicate fino intorno ai 500 metri. Più soleggiato nel resto del Nord, nelle regioni meridionali e in Sicilia. In questi giorni bisognerà prestare attenzione al vento. Sono attese raffiche di vento fino a 70-80 chilometri orari sulle regioni centro-meridionali. Sulla Sardegna e lungo il crinale appenninico potrebbero raggiungere anche i 100 km/h.

Ondata di freddo e neve sull'Italia nel weekend, le previsioni

Un'ondata di freddo arriverà nel weekend. Sabato 20 gennaio sarà soleggiato al Nord e sulla Toscana, ma nel corso della giornata osserveremo schiarite anche nel resto del Centro e in Sardegna, mentre nubi interesseranno il Sud e la Sicilia.

Qui la perturbazione potrebbe portare precipitazioni specialmente al mattino. Previste possibili nevicate fino a quote basse sull’Appennino abruzzese e molisano; mentre al Sud assisteremo a precipitazioni nevose sull’Appennino fino a quote collinari.

La perturbazione si allontanerà dal Sud nella giornata di domenica 21 gennaio, e alle sue spalle si profila un rinforzo dell’alta pressione. Di conseguenza le condizioni meteo torneranno stabili praticamente ovunque e i venti tenderanno a indebolirsi. Le temperature minime saranno in generale calo, mentre le massime saranno in aumento al Centro-Nord. in diminuzione in Sicilia.