Messina Denaro, un cero e un fiore davanti la tomba. Sulla lapide la foto del nipote Gaspare Allegra La lapide di Matteo Messina Denaro al cimitero di Castelvetrano è ancora in lavorazione ma spunta la foto del nipote Gaspare Allegra. Un fiore ed un cero acceso sono stati lasciati invece davanti la cappella.

A cura di Roberto Marrone

Fiore nella cappella e loculo Francesco Messina Denaro

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Matteo Messina Denaro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono passati solo due giorni da quando lo scorso 27 settembre la salma del boss Matteo Messina Denaro è giunta nel cimitero della sua città natale, Castelvetrano, dove, accompagnata dai parenti più stretti, è stata tumulata nella cappella di famiglia intestata al papà Francesco, anch’egli storico capo-mafia trapanese.

In questi giorni sono state tante le persone che sui social hanno fatto le condoglianze alla famiglia e augurato al boss di “riposare in pace” riuscendo ad animare anche l’opinione pubblica che ha disprezzato questi gesti. Qualcuno, una volta riaperto il cimitero al pubblico, sulla porta della cappella ha anche lasicato un fiore rosa, mentre a terra è stato poggiato un cero acceso.

Fiore e cero acceso sulla tomba della famiglia Messina Denaro

La cappella sembra già a prima vista quella di una famiglia “particolare”: è l’unica nel viale del cimitero ad avere vetri oscurati ed all’esterno una statua di un angelo e un alberello. In cima alla porta c'è un’opera d’arte in vetro raffigurante il Cristo risorto.

All’interno sono dieci i loculi in tutto, di cui al momento quattro già occupati: i primi due dai nonni del boss, ovvero Salvatore Messina Denaro e Rosalia Mulè, gli altri due da Francesco Messina Denaro e dallo stesso Matteo Messina Denaro. Al momento però sulla lapide dell’ex-latitante non compare nulla, visto che foto personale e nome scolpito sono ancora in lavorazione. Vi è solamente una corona di rosario e una foto stampata e appesa, quella di Gaspare Allegra, presente anche sulla lapide di Francesco Messina Denaro.

Lapide Matteo e Francesco Messina Denaro

Gaspare è nipote del boss, figlio della sorella Giovanna, deceduto alla giovane età di 36 anni in un incidente mentre si trovava sul monte Grisone sul lago di Como. Anch’egli, nell’aprile del 2018 rimase coinvolto nell'operazione antimafia "Anno Zero". Per il Gip Gaspare era "in possesso di canali di comunicazione con Matteo Messina Denaro".

La foto di Gaspare, oltre ad essere appesa in duplice copia nelle lapidi dei due boss, è stata ritrovata anche all’interno del portafogli di Matteo Messina Denaro lo scorso 16 gennaio quando a Palermo è stato arrestato. Un legame quindi, con questo nipote, molto particolare. Oltre alla foto di Gaspare Allegra, sulla lapide di Francesco Messina Denaro ci sono anche attaccati numerosi piccoli cuoricini e coccinelle insieme ad altri piccoli oggetti sacri mentre a lato, sul muro della cappella, vi è una grande corona di rosario insieme al quadro di una madonna cucita a mano.