Martina travolta e uccisa per errore dalla suocera, doveva festeggiare il primo compleanno della figlia Martina Breschi, la 31enne travolta accidentalmente e uccisa dalla suocera a Figline Valdarno, stava ultimando i preparativi in vista della festa per il primo compleanno della bimba e del battesimo della stessa piccola. Una doppia festa che si è trasformata in tragedia. I funerali oggi.

A cura di Antonio Palma

Dovevano essere le ultime ore prima della festa di compleanno della sua piccolina di appena un anno, ore di preparativi che però in un attimo si sono trasformati in tragedia per Martina Breschi. La 31enne è morta in un tragico incidente, travolta accidentalmente e uccisa dalla suocera a Figline Valdarno, nella città metropolitana di Firenze, mentre facevano compere insieme.

Una tragedia assurda e sconvolgente che ha gettato nello sconforto parenti e amici della donna. Secondo quanto ricostruito finora, il dramma si è consumata sabato pomeriggio mentre le due donne erano uscite per fare compere in vista della festa per il primo compleanno della bimba e del battesimo della stessa piccola. Una doppia festa per la quale Martina e il marito erano tornati espressamente dalla Germania dove trascorrono parte dell’anno per lavoro.

Ore di spese e allestimenti durante le quali la 31enne aveva chiesto una mano alla suocera 66enne. Quest’ultima era rimasta al volante della vettura con dentro la bimba mentre la 31enne era scesa a fare la spesa. Martina Breschi stava caricando le buste nel bagagliaio quando, per motivi ancora tutti da accertare, l’auto si è messa in movimento in retromarcia con un scatto che l’ha travolta e uccisa senza dargli nemmeno il tempo di indietreggiare.

Inutili per lei i tempestivi soccorsi medici del 118 che hanno solo potuto constatarne la morte davanti alla suocera in stato di shock. Una notizia drammatica che ha gettato nello sconforto tutta la famiglia e l’intera comunità di Pulicciano, frazione di Castelfranco Piandiscò, dove la famiglia abita ma anche le comunità di origine della 31enne a Prato. La salma di Martina Breschi è stata già riconsegnata ai familiari per i funerali che si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa di Sant’Agostino a Prato.

I magistrati non hanno disposto l’autopsia ma le indagini sul caso proseguono per accertare le eventuali colpe nel tragico incidente. La polizia locale ha eseguito i rilievi del caso e probabilmente ci sarò una perizia sulla vettura. Secondo quanto ricostruito finora, l’auto, con cambio automatico, pare fosse ferma in leggera discesa quando è avvenuta la tragedia.