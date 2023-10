Arezzo, 31enne investita e uccisa dalla suocera sotto gli occhi della figlia piccola Una donna di 31 anni, Martina Breschi, è morta dopo essere stata investita da una vettura nei pressi di piazza Serristori, a Figline Valdarno. L’auto era guidata dalla suocera.

A cura di Davide Falcioni

Tragico incidente a Figline Valdarno, in provincia di Arezzo. Una donna di 31 anni, Martina Breschi, è morta dopo essere stata investita da una vettura nei pressi di piazza Serristori. Originaria del comune Castelfranco Piandiscò, da tempo viveva a Londra e si trovava in Valdarno per rivedere parenti e amici. Stando a quanto ricostruito dalla polizia municipale, la giovane stava caricando dei pacchi nel bagagliaio della vettura, a bordo della quale si trovava una 66enne. A un certo punto, per cause ancora da chiarire, il veicolo è partito in retromarcia a forte velocità, travolgendola. Inutili i tentativi di soccorso messi in atto dai presenti sul luogo dell'accaduto e dai sanitari dell'emergenza urgenza accorsi poco dopo. Alla tragedia ha assistito anche la piccola figlia della giovane donna.

Il dramma si è consumato intorno alle 16 e 40 di ieri. Le indagini hanno ben presto permesso di appurare che la donna al volante del veicolo era la suocera della 31enne. Le due erano andate a fare acquisti in un negozio della zona quando, per motivi ancora da chiarire, la 66enne ha innestato la marcia indietro e travolto la ragazza, che non ha avuto scampo ed è morta sul posto, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorsi sanitari arrivati sul luogo dell’incidente. La suocera, sotto choc, è stata invece portata all’ospedale di Ponte a Niccheri in codice giallo.

La vittima risiedeva nel comune di Castelfranco Piandiscò ma abitava a Londra, ed era venuta in Valdarno per trovare i parenti e per presenziare ad una cerimonia. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Figline e Incisa Valdarno che ha immediatamente informato l’autorità giudiziaria dell’accaduto. Dovrà essere ricostruito nel dettaglio quanto è accaduto, a partire dall'esatta dinamica dell'incidente.