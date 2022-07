Marito e moglie morti a Savona, ipotesi omicidio-suicidio: lui si sarebbe gettato dalla finestra Marito e moglie sono stati trovati morti a Savona. Gli inquirenti ipotizzano l’omicidio della donna e poi il suicidio dell’uomo, che si sarebbe gettato dalla finestra.

A cura di Tommaso Coluzzi

Immagine di repertorio

Un uomo e una donna, marito e moglie, sono stati trovati morti oggi a Savona. Le prime ipotesi, secondo quanto filtra dalle indagini degli inquirenti, fanno pensare a un omicidio-suicidio. La Polizia, allertata dal 118, è arrivata sul posto e ha trovato il cadavere di un uomo di 64 anni sul ciglio della strada. Si tratterebbe di Antonino Santangelo, ex agente di commercio. Una volta risaliti all'appartamento in cui abitava l'uomo gli agenti hanno fatto irruzione e trovato il cadavere della moglie: si tratterebbe di Nadia Zanatta, impiegata del Comune di Savona. Ad avvisare le forze dell'ordine sono stati alcuni vicini, che hanno sentito il tonfo causato dalla caduta dell'uomo che ha perso la vita forse gettandosi dalla finestra del suo appartamento al quarto piano.

È un vero e proprio giallo, però, quello che riguarda la morte della donna, che avrebbe 57 anni. Quando la Polizia è entrata in casa della coppia, accompagnata anche dalla scientifica, la donna è stata trovata morta nel suo letto. Per quanto riguarda il marito, invece, la causa della morte è chiaramente la caduta dal quarto piano. E, secondo i primi rilievi degli inquirenti, l'ipotesi più accreditata è quella dell'omicidio-suicidio.

L'uomo avrebbe ucciso la moglie – ipotizzano seppur con le cautele del caso gli inquirenti – e poi si sarebbe gettato dal balcone. A quel punto è arrivato l'allarme dei vicini, che hanno sentito il tonfo e visto il corpo dell'uomo in strada senza vita. Morto sul colpo. Le forze dell'ordine sono sul posto e stanno indagando per ricostruire la vicenda che, al momento, non è affatto chiara.