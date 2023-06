Maltempo danneggia binari, treni bloccati in Basificata fino al 15 luglio: danni peggiori del previsto Frecciarossa e Intercity subiranno cancellazioni e limitazioni di percorso sulla tratta Taranto Salerno a causa dei danni del maltempo sulla linea sulla linea Metaponto-Potenza.

A cura di Antonio Palma

Foto di repertorio

Il maltempo ha fatto danni ingenti alla rete ferroviaria e i treni rimarranno bloccati in Basificata fino al 15 luglio sulla linea Metaponto-Potenza. A comunicarlo ufficialmente è Rete Ferroviaria italiana (RFI), gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, dopo che i tecnici incaricati di valutare i danni del maltempo hanno individuato guasti agli impianti ben più gravi del previsto. Frecciarossa e Intercity subiranno cancellazioni e limitazioni di percorso. Le riparazioni infatti richiederanno del lavoro aggiuntivo rispetto a quanto preventivato in un primo momento e per completarlo ci vorrà oltre un mese.

Il tratto ferroviario era stato interessato dalle abbondanti precipitazioni del 2 giugno scorso che avevano causato una alluvione lampo che ha interessato l'area tra Campomaggiore, in provincia di Potenza e Salandra, in provincia di Matera. La circolazione dei treni era stata interrotta lo stesso pomeriggio di venerdì scorso ma da allora i convogli si sono fermati del tutto. I tecnici di Rfi si erano messi al lavoro dal giorno dopo per i ripristino delle linee ma i danni si sono rivelati molto più profondi e oggi è arrivata la notizia che lo stop proseguirà fino a metà luglio.

L'ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato ha specificato infatti che "le squadre tecniche di Rfi, intervenute per ripristinare la tratta, nei pressi di Vaglio Basilicata, in provincia di Potenza, hanno riscontrato danni ben maggiori provocati dalle abbondanti precipitazioni dei giorni scorsi". "L'interruzione proseguirà fino al 15 luglio per consentire l'esecuzione dei lavori di manutenzione che erano già stati programmati a partire dal 12 giugno" aggiungono da Rfi.

Inevitabilmente sarà pesante la ripercussione sui viaggiatori: in programma modifiche alla circolazione dei treni, sia regionali sia a lunga percorrenza, sulla tratta Taranto Salerno. Previste soppressioni e limitazioni con servizi sostitutivi con autobus. I Frecciarossa e gli intercity che collegano Taranto a Roma e alle città de nord avranno origine e destinazione finale alla stazione di Potenza Centrale. I passeggeri in partenza da Taranto, Metaponto, Ferrandina e Grassano possono utilizzare il servizio sostitutivo con bus appositamente predisposto fino a Salerno, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.