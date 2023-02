Maltempo, allerta meteo rossa e arancione domani 10 febbraio: le regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta meteo rossa e arancione domani venerdì 10 febbraio in diversi settori di Sicilia e Calabria.

A cura di Antonio Palma

Non si ferma la fase di maltempo che sta interessando alcune regioni italiane, in particolare all’estremo sud della Penisola, ed è allerta meteo rossa e arancione domani venerdì 10 febbraio in diversi settori di Sicilia e Calabria. Tutta colpa di un’area di bassa pressione proveniente dal Nord Africa che ha portato in queste ore temporali intensi e nubifragi sulle estreme regioni meridionali dell’Italia, in particolare sui settori ionici, provocando disagi e danni.

Allerta meteo rossa e arancione per maltempo in Sicilia e Calabria

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – infatti ha emesso per domani 10 febbraio un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello di ieri valutando una allerta rossa e arancione sulla parte centro meridionale della Sicilia e una allerta gialla sui restanti settori dell’Isola e sul sud della Calabria.

Nel dettaglio, è stata valutata una elevata criticità per rischio idraulico e rischio idrogeologico sulla Sicilia Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia e versante ionico; allerta arancione per lo stesso rischio sulla Sicilia Centro-Meridionale e Nord-Orientale: allerta gialla sui restanti settori dell’Isola e sulla Calabria meridionale per rischio temporali.

Meteo, le previsioni per domani venerdì 10 febbraio

Le previsioni meteo per domani 10 febbraio indicano tempo stabile soleggiato al nord e su gran parte del centro a parte, qualche residui addensamenti di nubi al primo mattino su entroterra marchigiano ed Abruzzo, in successivo dissolvimento nel corso del giorno. Cielo molto nuvoloso invece su Calabria e Sicilia con piogge diffuse, anche temporalesche, ancora molto intense sulla Sicilia, specie settore sudorientale; Le precipitazioni assumeranno carattere nevoso sui rilievi calabresi e siciliani dai 700-800 metri. Iniziali annuvolamenti anche estesi su Molise, entroterra campano, Puglia centrosettentrionale e Basilicata, seguiti da schiarite pomeridiane sempre più ampie. Migliora dal pomeriggio sull'area calabrese e poi dalla sera anche sulla Sicilia.