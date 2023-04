Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 19 aprile: le regioni a rischio La Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani, mercoledì 19 aprile, una allerta gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su sei regioni del centro sud.

A cura di Antonio Palma

Ancora maltempo e allerta meteo sull’Italia nella giornata di domani mercoledì 19 aprile. La Protezione civile infatti ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando per domani una allerta gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su sei regioni del centro sud. Tutta colpa dei residui della fase perturbata che sta interessando l’Italia ormai da giorni, con piogge e temporali localmente intensi che continueranno a insistere anche domani quando si estenderanno anche al nord, a causa di una nuova perturbazione di passaggio.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il bollettino nazionale delle criticità e allerte meteo e idro pubblicato dalla Protezione civile dunque indica per domani una allerta gialla per rischio temporali su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia e Umbria a cui si aggiunge una allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Puglia. Infine valutata una allerta gialla per rischio idraulico su Basilicata e Calabria.

Ecco tutte le regioni e le zone tutte interessate dall'allerta meteo gialla domani mercoledì 19 aprile 2023.

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Basilicata: Basi-E2

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Basilicata: Basi-E2 Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacini Tordino Vomano Basilicata: Basi-B, Basi-A2, Basi-A1, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento Umbria: Chiani – Paglia, Trasimeno – Nestore, Nera – Corno, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Ordinaria criticità per rischio idrogeologico / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Basilicata: Basi-B, Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-A1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro

Puglia: Basso Ofanto, Bacini del Lato e del Lenne, Puglia Centrale Bradanica, Salento

Meteo, le previsioni per domani 19 aprile

Le previsioni meteo di domani 19 aprile indicano un mercoledì’ caratterizzato al nord da cielo sereno o poco nuvoloso al mattino ma in peggioramento dal pomeriggio su Triveneto e Lombardia con successive precipitazioni serali, anche a carattere di rovescio o temporale. Al Centro invece attesa una alternanza di schiarite e annuvolamenti su tutte le regioni, con possibilità di piogge sparse e isolati temporali a ridosso delle aree interne nelle ore centrali della giornata, in particolare in Umbria. Al sud infine tempo altamente variabile con annuvolamenti più consistenti a ridosso delle aree montuose dove avremo piogge sparse nelle ore più calde.