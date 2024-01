Maltempo, allerta meteo gialla per rischio temporali domani 12 gennaio: le regioni a rischio La Protezione civile ha valutato per domani venerdì 12 gennaio una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico in due regioni del sud. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il maltempo non lascia l’Italia e farà sentire i suoi effetti anche nella giornata di venerdì 12 gennaio, in particolare al sud dove avremo ancora tempo nuvoloso e pioggia. Per questo la Protezione civile ha valutato per domani una nuova allerta meteo gialla per rischio temporali, idraulico e idrogeologico in due regioni: Calabria e Sicilia.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Tutta colpa di una perturbazione che nelle scorse ore dal mediterraneo occidentale ha raggiunto le nostre regioni meridionali e le isole maggiori, portando a un deciso peggioramento del tempo. L’avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso dalla protezione civile prevede quindi per domani 12 gennaio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria e Sicilia, specie sui settori ionici della Sicilia e della Calabria centro-meridionale. Ecco nel dettaglio il bollettino nazionale di criticità e di allerta meteo per domani 12 gennaio:

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale

Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto, Nord-Orientale, versante ionico

Meteo, le previsioni per venerdì 12 gennaio

Le previsioni meteo per domani venerdì 12 gennaio indicano nuvolosità intensa fin dal mattino accompagnata a piogge e temporali sparsi su Sicilia e Sardegna. Nuvolosità con piogge sparse e locali temporali anche sulla Sardegna, specie sull'area orientale mentre tempo più asciutto e soleggiato altrove. Al nord e al centro infatti ampio soleggiamento salvo residui annuvolamenti su Marche meridionali e Abruzzo con qualche isolata nevicata sull'appennino abruzzese oltre gli 800 metri e a partire dai 1000 metri sui monti di Calabria. I fenomeni temporaleschi saranno comunque in attenuazione ovunque dalle ore serali.