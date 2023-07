Maltempo, allerta meteo gialla domani 8 luglio per temporali: l’elenco delle regioni a rischio Nelle prossime ore fasi improvvise di maltempo con temporali intensi interesseranno alcune zone specifiche dell’Italia. La Protezione civile ha valutato quindi per domani, sabato 8 luglio, una allerta gialla per temporali in alcuni settori di due regioni del nord.

A cura di Antonio Palma

In una Italia infuocata da una ondata di calore, causata dall’espansione dell’Anticiclone nordafricano, non mancheranno nelle prossime ore fasi improvvise di maltempo con temporali intensi che interesseranno alcune zone specifiche del Paese e che hanno spinto la Protezione civile a valutare anche per domani, sabato 8 luglio, una allerta gialla per temporali in alcuni settori di due regioni del nord. In un fase altamente instabile con caldo in aumento in tutta l’Italia, infatti, ci sarà anche domani una residua nuvolosità che interesserà Alpi, prealpi ed estremo Nord-Ovest del Paese dove saranno possibili improvvisi rovesci, in estensione anche alle Alpi centro-orientali nel corso del giorno.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

Il dipartimento di Protezione civile nel nuovo bollettino con le allerte meteo idro per sabato 8 luglio ha valutato quindi per domani una allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali su alcuni settori di Lombardia e Piemonte. Ecco nel dettaglio il bollettino con tutte le allerte meteo idro per sabato 8 luglio:

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Nodo Idraulico di Milano

Piemonte: Pianura Torinese e Colline, Pianura Cuneese, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, Valli Orco, Lanzo e Sangone, Pianura settentrionale

Meteo, le previsioni per domani 8 luglio

Le previsioni meteo per domani sabato 8 luglio indicano cielo sereno e sole ovunque in tutta Italia da nord a sud, a parte appunto una nuvolosità sparsa che insisterà sulle Alpi e le Prealpi centro occidentali, con rovesci o temporali sparsi tra Piemonte e Lombardia fin dal mattino e per tutto il giorno, ma in attenuazione serale. Le Temperature minime e massime sono in aumento quasi ovunque in Italia con punte massime oltre i 38 gradi su Sicilia e Sardegna.