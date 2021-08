Maltempo, allerta meteo domenica 29 agosto per temporali: l’elenco delle regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso per la giornata di domani, domenica 29 agosto, un avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando una allerta meteo gialla di ordinaria criticità per rischio temporali e idrogeologico su quattro regioni meridionali.

Prosegue anche per la giornata di domani, domenica 29 agosto, l'allerta meteo per temporali su alcune zone dell'Italia. Confermando l'avviso di condizioni meteorologiche avverse emesso ieri per la giornata di oggi, infatti, il Dipartimento di protezione civile nazionale ne ha esteso la validità per alcune aree del Paese, valutando una allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su quattro regioni meridionali. Tutta colpa degli ultimi residui di una vasta area di bassa pressione che si è stabilizzata sull’Europa centro-orientale e spinge flussi di aria fredda verso il Mediterraneo facendo indietreggiare l'anticiclone africano.

Maltempo al sud: allerta meteo gialla per temporali

Sulla base delle previsioni meteo disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha valutato quindi che i fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese per un periodo prolungato, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Per questo è stata valutata per la giornata di domani, domenica 29 agosto, una allerta gialla per rischio temporali e idrogeologico su alcune zone di Calabria, Campania, Puglia e Basilicata e rischio idraulico sulla Calabria. Nel dettaglio, l'avviso prevede fin dal mattino un peggioramento del tempo al Sud Italia che dla pomeriggio si trasformerà in elevato rischio di temporali, in particolare tra Puglia meridionale, Basilicata e Calabria.

Tutte le allerte meteo per domenica 29 agosto

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Basso Cilento

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Basilicata: Basi-E2, Basi-A2, Basi-E1, Basi-D, Basi-C

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne, Salento