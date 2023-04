Maltempo, allerta meteo domani 4 aprile: le regioni a rischio Il Dipartimento della Protezione civile ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per domani, martedì 4 aprile, una allerta meteo su parte di Calabria e Sicilia.

A cura di Antonio Palma

Ancora strascichi del maltempo nella giornata di domani martedì 4 aprile su alcune zone dell'Italia. Il Dipartimento della Protezione civile, infatti, ha diramato un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse valutando per domani 4 aprile una allerta meteo su parte di Calabria e Sicilia. La struttura depressionaria posta sul nord del Mediterraneo in queste ore si sta spostando da ovest verso est, attraversando la Penisola, e farà sentire i suoi residui effetti anche nelle prime ore di domani sulle due regioni meridionali dell'Italia.

Allerto meteo gialla su Calabria e Sicilia

Sulla base dei fenomeni meteo previsti e in atto, per la giornata di domani, martedì 4 aprile, è stata valutata una allerta gialla per rischio temporali, rischio idraulico e rischio idrogeologico sul Versante Jonico Centro-settentrionale della Calabria e su tutta la parte nord orientale della Sicilia e le isole Eolie. Il vortice di bassa pressione, posizionato sulle nostre regioni meridionali, inoltre continuerà a spingere masse di aria fredda con venti forti e raffiche di burrasca forte su tutto il centro sud, specie lungo i settori costieri e su quelli appenninici.

Previsioni meteo domani 4 aprile

Le previsioni meteo di domani martedì 4 aprile prevedono cielo generalmente soleggiato al nord, salvo residui annuvolamenti mattutini al Nord-ovest, nuvolosità con precipitazioni sparse sulle regioni adriatiche centrali mentre al sud nuvole e precipitazioni sparse sull'area ionica la Sicilia. Forti venti con raffiche fino a burrasca lungo le coste dell'alto adriatico e delle Marche e sulla Campania, da moderati a forti sul resto del centro-sud e sulle Alpi orientali, con ulteriori rinforzi lungo le rimanenti coste adriatiche e ioniche.

Tutte le allerte meteo di domani

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico