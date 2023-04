Maltempo, allerta meteo arancione e gialla domani 21 aprile: le regioni a rischio La Protezione Civile ha valutato per domani, venerdì 21 aprile, una allerta arancione per rischio idrogeologico su settori alpini e prealpini della Lombardia e una allerta gialla per rischio temporali su sette regioni del centro nord.

Il maltempo insiste sull’Italia centro settentrionale con temporali e nubifragi che hanno fatto scattare per domani, venerdì 21 aprile, una allerta arancione per rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia e una allerta gialla in sette regioni. Tutta colpa di una vasta circolazione ciclonica che sta interessando l’Europa centro-orientale e la cui coda interessa le regioni settentrionali dell’Italia. Condizioni meteorologiche che hanno portato precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, sulle regioni settentrionali e parte del Centro.

Allerta meteo arancione in Lombardia per il 21 aprile

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso quindi un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse, valutando una allerta arancione per rischio idrogeologico su settori alpini e prealpini della Lombardia e una allerta gialla per rischio temporali su Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Valutata inoltre una allerta di ordinaria criticità per rischio idrogeologico su Abruzzo, Lombardia e Molise.

Maltempo, allerta meteo gialla in 7 regioni domani: le regioni a rischio

Ecco nel dettaglio il quadro delle criticità previste sull’Italia e tutte le regioni interessate dall'allerta meteo di domani venerdì 21 aprile 2023 elencate nel bollettino delle Criticità meteo-idro della Protezione civile:

Moderata criticità per rischio idrogeologico / allerta arancione:

Lombardia: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Ordinaria criticità per rischio idraulico / allerta gialla:

Lombardia: Nodo Idraulico di Milano, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali

Ordinaria criticità per rischio temporali / allerta gialla:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Alta collina piacentino-parmense, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Pianura reggiana di Po

Marche: Marc-1, Marc-5, Marc-3

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Piemonte: Pianura settentrionale, Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella

Umbria: Nera – Corno, Chiascio – Topino, Alto Tevere

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Lombardia: Valchiavenna, Nodo Idraulico di Milano, Orobie bergamasche

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Litoranea, Alto Volturno – Medio Sangro

Meteo, le previsioni per domani 21 aprile

Le previsioni meteo di domani, venerdì 21 aprile, indicano al nord nuvolosità diffusa, in particolar modo sul nord ovest, con piogge e temporali anche intensi su aree alpine e prealpine, specie su Piemonte e Lombardia. Cielo molto nuvoloso anche sulla Toscana settentrionale oltre che su Marche e Abruzzo, con precipitazioni e rovesci in estensione nelle ore centrali alle restanti aree interne della Toscana, all’Umbria e al Lazio. Tempo più asciutto al sud dove avremo cielo per lo più velato con qualche addensamento un po' più consistente tra mattino e pomeriggio in prossimità dei rilievi appenninici, dove saranno possibili occasionali piovaschi e isolati rovesci.