Lupo insegue una donna col passeggino a Pozza di Fassa: "Sarà allontanato con proiettili di gomma" L'animale è diventato confidente molto probabilmente perché qualcuno gli ha dato da mangiare. Sarà allontanato con proiettili di gomma in modo da non farlo più avvicinare alle persone.

A cura di Natascia Grbic

Ha seguito una donna che spingeva un passeggino tanto che a prima vista – e a uno sguardo poco allenato – sembrava quasi un cane che va dietro alla padrona. E invece quello ripreso dal fotografo Pierluigi Orler sulle piste di sci di fondo a Pozza di Fassa non è affatto un animale domestico, ma un lupo. Scena idilliaca? Assolutamente no: che i lupi siano confidenti con le persone non è un fatto positivo. Questo esemplare in particolare, inoltre, si è avvicinato diverse volte ai centri abitati e alle persone.

Per allontanare il lupo saranno utilizzati proiettili di gomma: una decisione presa a scopo preventivo, in modo da farlo allontanare dai territori urbani e fargli perdere fiducia nell'uomo. Questo tipo di animale, spiegano gli esperti di LifeWolfAlps, non è pericoloso, ma non è escluso che potrebbe diventarlo. Bisogna quindi evitare ogni azione tesa ad avvicinarlo.

"Non necessariamente i lupi confidenti sono pericolosi per l’uomo, ma potenzialmente potrebbero esserlo, vista la loro propensione a tollerare le persone anche a distanze molto ravvicinate, e considerato che un animale selvatico (più in generale, un animale) può reagire in modo per noi imprevedibile alle nostre azioni – hanno spiegato -. Si raccomanda quindi di non improvvisare azioni per allontanare un lupo con comportamento anomalo, e di chiamare sempre le autorità competenti".

Secondo gli esperti è probabile che il lupo si avvicini alle persone perché qualcuno gli ha dato da mangiare. Questi comportamenti scorretti non sono purtroppo rari, e spingono animali selvatici a cercare sempre più il contatto con l'uomo. Un pericolo per quest'ultimo, per gli animali domestici, ma anche per i lupi stessi. Indagini sono in corso da parte del Corpo forestale provinciale della Provincia autonoma di Trento: chi sfama i lupi, infatti, rischia una sanzione.