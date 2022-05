L’oroscopo di oggi venerdì 27 maggio 2022, previsioni segno per segno: Bilancia e Capricorno fuori controllo L’oroscopo di oggi, venerdì 27 maggio 2022, e le previsioni per tutti i segni zodiacali. Oggi troviamo Marte che in Ariete si avvicina velocemente a Giove. Questa congiunzione in questo segno porta energie incontrollabili.

L'oroscopo di oggi, venerdì 27 maggio 2022, e le previsioni segno per segno: iniziamo a vedere Marte che si congiunge a Giove in Ariete. Saranno giornate intense, scoppiettanti, energiche ma anche fuori controllo.

Per buona parte della giornata la Luna si troverà nel segno del Toro. E da qui renderà il Toro stesso il segno fortunato di oggi e lo Scorpione il segno sfortunato.

Ariete

Bisogna proprio ammettere che tu sei più sexy di Harry Style, Damiano e Bianco, considerati influencer di stile e di nuova identità maschile, tutti messi insieme. Gli ottimi influssi di Marte, che con te è esaltatissimo, quindi al massimo della sua espressione, ti rendono davvero carico di energie e presenza scenica. Se per sbaglio steccassi qualche nota, non se ne accorgerebbe davvero nessuno.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore: se non dovessi trovare più la scatola con tutti i tuoi pezzi più sexy, dalle calze a rete ai copri capezzolo con nappine roteanti, ti assicuro che nudo come mamma ti ha fatto e con al massimo un bel rossetto rosso, sai accendere subito il fuoco della passione.

Lavoro: non hai nessun tipo di ansia da prestazione, infatti alla riunione con il consiglio di amministrazione tu arrivi super rilassato perché certo di aver in mano risultati sorprendenti che faranno felici tutti gli shareholders.

Salute: in palestra non hai più bisogno di essere motivato dal tuo personal trainer, anzi sarai proprio tu a chiedergli tutto sorridente di aggiungere carico e ripetizioni al tuo allenamento.

Il consiglio del giorno: prova i diversi tipi di cottura della pasta proposti da chef famosi, così da impratichirti per le cenette che preparerai alle tue nuove conquiste. Perché la conquista passa anche dal palato.

Voto 8 e mezzo

Toro

Hai bisogno di sentirti padrone della tua casa, e Mercurio probabilmente ti suggerisce che oltre al cognome sul citofono, fuori dalla tua proprietà, dovresti mettere un bel cartello con tanto di foto minacciosa per tenere tutti quanti alla larga. Con questo senso di possesso non mi stupirebbe se anche tu obbligassi il tuo partner a tatuarsi il tuo nome sul viso. Se proprio vuoi la sicurezza di un simbolo indelebile per questa relazione, funzionano molto bene pietre preziose e diamanti che, oltre a non perdere valore e definizione negli anni, sono per sempre.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: dovresti avventurarti oltre la posizione del missionario, nel caso tu abbia bisogno di un ripassino, ricordati che sullo scaffale in basso a destra della tua libreria c’è un impolverato libro del kamasutra.

Lavoro: nonostante la settimana stia volgendo al termine, tu non hai alcuna intenzione di allentare il ritmo, anzi per te meglio dare un bel colpo finale di reni per non avere nulla a cui pensare durante il weekend.

Salute: ti basta la tua casa, i tuoi affetti e una bella tagliatella fumante per essere felice. Tu non vuoi picchi di emozioni. Ti basta la tua routine da medio-man.

Il consiglio del giorno: per rinfrescarti un po’ e soprattutto per tenere la tua ugola impegnata a far altro, è tornato in voga il cocomero piccolo senza semi. Più pratico da portare in giro o come dessert a casa degli amici.

Voto 7 –

Gemelli

Accogliete questo momento di revisioni che vi impone Mercurio retrogrado per fare il resoconto di metà anno proprio prima della dichiarazione dei redditi. Anche se vi pare un processo quasi doloroso pensate al campione Ibrah che ha deciso di operarsi al ginocchio e quindi di fare una totale ‘convergenza’ per tornare la prossima stagione in piena forma e senza più dover trattenersi a causa di una giuntura cigolante. Seguire questo buon esempio non è poi così difficile!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: vi state proprio appassionando a questo gioco dell’amore e siete dei veri campionicini. Tanto che potrete impegnarvi in allenamenti extra visto che vi divertite così tanto.

Lavoro: lasciatevi travolgere dalle buone vibes del week end. Non vorrete far disperare tutti con le vostre acide puntualizzazioni proprio all’ultimo, vero? Piuttosto mostrate il vostro lato amabile e buontempone e far felici tutti, anche voi stessi.

Salute: la vostra agenda è fittissima di impegni, mondani ovviamente, tanto che se dovreste restare fermi anche solo cinque minuti vi trovereste subito con in mano anche solo un bel rotocalco di gossip da leggere per essere informati sull’argomento.

Il consiglio del giorno: già che ci siete incastrate una bella gita al Salone del Libro, per voi amanti del sapere e della carta stampata, sarà un vero piacerone.

Voto 7 +

Cancro

Ti sento già esultare mio caro Cancretto, perché hai ben capito che Venere nel weekend torna a favorirti. E tu la accogli a braccia aperte, come si fa con la fidanzata che arriva dopo un anno passato all’estero, con una compilation di baci pronta a partire. Credo proprio che tu sia più felice e rasserenato di quando Harrison Ford ha appreso che il personaggio di Han Solo, da alieno verde e molliccio, si fosse magicamente trasformato nel figaccione della saga. E il meglio deve ancora arrivare! Tieniti pronto.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: per ricevere un po’ di attenzioni e coccole, ricorda che puoi sempre passare a trovare la tua adorata mamma che, anche se Venere non ti favorisce, è sempre pronta a darti un caloroso abbraccio e a consolarti con ottimi manicaretti.

Lavoro: sono certa che già prima della pausa pranzo, tu ti trovi ad aver finito di lavorare. E ci sono due scenari all’orizzonte, il primo di pianificare anche la prossima settimana, il secondo metterti con un plaid al parco sotto il fresco di una pianta a fare una meritatissima pennichella.

Salute: il massimo per te è stare chiuso in casa con aria condizionata a palla, pediluvio con i sali e confezione da un chilo di gelato. Tutto solo a guardare per la duecentesima volta il diario di Bridget Jones. Un vero abbrutimento.

Il consiglio del giorno: attenzione agli attacchi di fame emotiva, e più che sgranocchiare quattro mandorle, per togliere i morsi della fame sarebbe meglio che avessi la dispensa più vuota dei ripiani di Zara dopo il primo giorno dei saldi.

Voto 5 –

Leone

Dirti che sei figo è decisamente riduttivo perché tu splendi e sopratutto evidenzi questo tuo stato di grazia fornitoti gratuitamente da Venere e Marte per provare a far capitolare ai tuoi piedi anche Saturno contro. Non sperarci troppo, eh. Praticamente hai lo stesso dna di Sharon Stone che, all’alba dei suoi 64 anni, è più tonica della Venere di Milo. Diva e divina sempre da quando gira per casa in pattine a quando sfila sul red carpet della Croisette.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: dovresti fare proprio un vero monumento a questo tuo eros scatenato, tipo un condottiero in bronzo da mettere al centro della rotonda e che da pure il nome a tutta la piazza.

Lavoro: preparati una bella trasferta perché di certo con Mercurio e il solito Saturno contro compilare i formulari in ufficio dietro ad un computer non fa proprio per te.

Salute forte, possente ed entusiasta della vita. Un vero giovane leone ruggente.

Il consiglio del giorno: tu che vuoi essere proprio dappertutto non puoi mancare alla mostra di NFT nel Metaverso. Hai l’avatar già pronto per l’occasione vero?

Voto 8

Vergine

Sei tutta razionalità, e questo già lo sapevamo ma, nonostante la Luna che ti dovrebbe ammorbidire un po’, quando si parla di questioni di principio tu ti senti subito chiamata in causa. Infatti, al padre che ha deciso di non passare più i soldi alla figlia dopo che ha rifiutato ben due lavori, tu vorresti stringere la mano e fare i complimenti. Attenta però a unirti troppo frettolosamente ai luoghi comuni espressi di recente sui giovani. Perché non si può mai generalizzare.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: ti abbandoni alla passione con una naturalezza innata, e ti spogli, finalmente, di tutti i pensieri che ti affollano la mente. Come l’Ikea la domenica pomeriggio. Puoi riprenderli tranquillamente dopo come le chat su whatsapp.

Lavoro: sei decisamente più rilassata, perché tutto ha ripreso a funzionare come un motore rombante della Ducati, a gran velocità ma che tiene benissimo anche le pieghe in curva.

Salute: ti vedremo sfoggiare una bella racchetta da Paddle e vantarti che in pochi giorni il tuo punteggio ha già raggiunto 2.8 (su un massimo di 5). E stai già pensando a iscriverti al torneo del circolo nella convinzione di vincerlo, ovviamente.

Il consiglio del giorno: la scuola si sta interessando all’insegnamento della tecnologia ai giovani, e tu che sai smanettare benissimo su app e social potresti proporti come insegnate. Manda subito il tuo CV.

Voto 6 e mezzo

Bilancia

Per te le relazioni dovrebbero rimanere private, come quella tra Marra e Elodie, perché solo i diretti interessati conoscono profondamente il legame e il modo in cui viene espresso. Se poi parliamo di due artisti che sono mille miglia lontano dai dettami tradizionali, ancor di più. Chi l’avrebbe mai detto che proprio tu che sei tutta modini ed etica, saresti riuscita a cambiare un po’ il tuo modo di valutare una situazione. Ti devo fare i complimenti perché la lezione che ti ha dato Venere in opposizione l’hai assorbita, rivista e assimilata. Bravissima!

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: questi sono gli ultimi giorni in cui puoi fare la ragazza ribelle, perché di colpo ti troverai a indossare sandali capresi e pantaloni a tre quarti, dietro a occhialoni stilosissimi come una Audrey Hepburn 2.0.

Lavoro: ti conviene rimanere nelle tue competenze, in pratica stare nel tuo bel brodino e condirlo per bene, perché uscendo dal seminato non riusciresti a splendere al meglio.

Salute: questo periodo di revisione interiore ti ha dato sicuramente molto. Soprattutto ti ha fatto capire quali sono le tue potenzialità. Ora ti aspettiamo tutti che tu risorga dalle ceneri, come una bellissima araba fenice.

Il consiglio del giorno: non sei ancora pronta per buttarti nella mischia, ma per un transito più morbido potresti avventurati in giro che le cuffie insonorizzate che potrai gradualmente togliere durante il weekend, quando Venere si sposta dall’opposizione.

Voto 4 e mezzo

Scorpione

Sei diventato un vero tontolone, con questo Mercurio che ha preso tutti i tuoi neuroni e li ha portati all’apertura delle discoteche di Ibiza. Anche tu potresti fare la fine di Vettel, derubato a Barcellona e, se anche tu provassi ad inseguire i ladri con un monopattino elettrico, per colpa della mancanza del turbo di Marte ti troverai a recuperare uno zainetto vuoto. Mio caro prendila con filosofia perché c’est la vie.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: te ne resti solo soletto a riflettere sui bei tempi andati. Guarda che un periodo di detox fa bene per ritrovare grandi energie di cui avrai bisogno per affrontare al meglio un’estate da urlo.

Lavoro: se ti troverai a rivedere le percentuali per le tue provvigioni, meglio fare subito una telefonata al tuo commercialista, altrimenti rischi di perderti qualche importantissimo zero sulla riga in basso a destra della fattura.

Salute: ricorda che una buona bevuta con i tuoi amici più intimi, che ti conoscono molto bene, saprà addolcire con una risata fragorosa le tue battute da acida zia in meno pausa. Sei simpatico anche senza volerlo.

Il consiglio del giorno: prova qualche corso manuale tipo fare gioielli in ottone, vedrai che non dovendo pensare troppo ti verranno anche particolarmente bene.

Voto 5 e mezzo

Sagittario

Arrivi ovunque grazie ai meravigliosi pianeti che ti illuminano, Marte in primis, come le orchidee che si sono così rafforzate e adattate da poter sopravvivere all’altitudine e al clima alpino, tanto che stanno proliferando sulle nostre montagne. Così anche tu spazi ovunque e hai la stessa forza di Napoleone quando conquistò praticamente mezzo mondo. Alla domanda: ‘Fu vera gloria?’ Tu rispondi con un rullo di congas e Jo T Vannelli in consolle.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non riesci a tenere a freno la zip dei tuoi pantaloni, anche senza volerlo ti troveremo zompettante come uno dei pinguini danzanti in Mary Poppins. È uno di quei tic incondizionati.

Lavoro: hai intuizioni brillanti che dovresti seguire fiduciosamente e soprattutto perché con un bel Giove favorevole di sicuro rimpolperanno sia il portafoglio che la tua reputazione di ottimo business man.

Salute: la parola giusta per definirti è: carichissimo. Energie e positività stanno a te come un meraviglioso abito di Valentino sulla splendida Naomi Campbell mentre solca, con la sua celeberrima falcata, il red carpet di Cannes.

Il consiglio del giorno: su you tube trovi le registrazioni delle serate del New York Bar da metter a palla in macchina mentre sfrecci per i tuoi appuntamenti serali.

Voto 8 e mezzo

Capricorno

Il tanto acclamato film post moderno di David Cronenberg che parla di mutazioni biologiche a te, stimolato da Mercurio favorevole, non ti ha particolarmente appassionato. Ma se ti parlassero dei probabili incassi al botteghino allora forse drizzeresti di più le orecchie. Perché per te quello che conta è la solidità del presente. Il futuro è per i sognatori e Rossella O’Hara.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: se ti troverai ad abbracciare sorridente il tuo partner non è a causa di un momentaneo smarrimento, ma della luna che ti consiglia di essere un pochino più morbido e per giunta ti piace pure.

Lavoro: ti troviamo soddisfatto del tuo operato ma di sicuro vorrai ottenere molto di più perché non ti basta mai, hai presente quella vecchia canzone di Jova ‘voglia di più’?

Salute: polemica e precisazioni sono pronte sulla punta della tua lingua come un puma affamato in agguato su un tronco di un albero. Ma dovrai arrenderti al fatto che qualsiasi possibile vittima si è già rifugiata lontano mille miglia.

Il consiglio del giorno: il frigorifero portatile elettrico è una bellissima invenzione soprattutto a chi ha Giove in quadratura che gli solletica continuamente l’appetito.

Voto 6 +

Acquario

È il tuo momento d’oro, e se Mercurio volesse dirti che non è proprio tutto perfettissimo tu lo azzittisci subito, mostrandogli una foto dove Giove ti dà in mano un golden ticket vincente, così da mettere subito in chiaro le cose. Hai lo stesso trend positivo di Dargen D’Amico, nuovo giudice di XFactor che, dopo San Remo, ha ingranato una serie di successi da primo premio della tombola.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: anche se la luna tirasse il freno a mano della tua macchina dell’amore in corsa, tu ne appretteresti per fare dei gran leva e disegnare sullo sterrato con in pneumatici un grandissimo cuore.

Lavoro: sfrutta Saturno favorevole per sottolineare l’importanza di un ambiente aperto e conviviale, ma attento a come vorrai comunicarlo, perché potresti ricordare uno studente del liceo che invoca l’occupazione dell’istituto.

Salute: da oggi e per tutto il weekend ti vedranno a casa solo per una doccia e un cambio veloce. Per il resto sarai come una pallina che manda in tilt il flipper.

Il consiglio del giorno: in commercio puoi trovare il caco Smart, cosi potrai andare in bici o sul monopattino e rispondere alle chiamate e ai messaggi senza mettere mano al telefono. La sicurezza prima di tutto.

Voto 7 –

Pesci

Quando scoprirete il programma Imagen impazzirete di gioia perché, dato un testi, viene subito trasformato in un'immagine, anche con le combinazioni più improbabili. Con la vostra fantasia galattica che regala Nettuno enfatizzata da una bella Luna, tutti i vostri personaggi e amici immaginari potranno finalmente prendere forma. Pronti a stupirvi per quanto è folle e matta la vostra immaginazione.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete come quelle coppie che girano tenendosi a braccetto strette strette. La carie ai denti è assicurata.

Lavoro: anche se vorrete mettere da parte la concretezza come si fa con la moto a fine stagione in autunno, non vi conviene smontare tutta perché da lunedì si riparte di gran carriera. autunno

Salute: siete i perfetti compagni per nottate a discutere di filosofia e massimi sistemi con un taglio decisamente fuori dall’ordinario perché con la vostra immaginazione spaziate su forme organizzative che provengono da altri sistemi e pianeti.

Il consiglio del giorno:: quarant’anni fa andava in onda l’ultima puntata di Mork & Midy havete anche voi subito pensato di rivedere tutta quella bellissima serie tv che vi piaceva da bambina. Preparo subito i pop conr!

Voto 6 e mezzo