L’oroscopo di oggi 5 aprile 2022: Cancro e Pesci fanno le fusa Nell’oroscopo di oggi, martedì 5 aprile 2022, Venere passa nel segno dei Pesci. Ad attenderci c’è una stagione dell’amore romantica e dolcissima. Siete pronti a baci mozzafiato? Ecco le previsioni astrali segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, martedì 5 aprile 2022, mentre Marte è perfettamente congiunto a Saturno, Venere entra nel segno dei Pesci. Dopo aver passato tanti mesi tra Capricorno e Acquario, due segni con un Saturno molto forte e quindi più freddi che non romantici, adesso Venere entra in Pesci, il segno più dolce che ci sia. Tanta dolcezza per tutta la settimana!

La Luna di oggi si trova nel segno dei Gemelli, come a dire che va bene il romanticismo di Venere in Pesci ma non dimentichiamo di essere nella stagione del flirt per eccellenza. Così i bisogni di stimoli della Luna in Gemelli rendono l'Acquario il segno più fortunato del giorno e la Vergine il segno più sfortunato!

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Credo proprio che questo Mercurio nel segno ti abbia dato decisamente alla testa. Sei diventato così rapido ed efficiente che riesci a completare anche i problemi più complicati in un lampo. Sei così curioso che avresti potuto partecipare alle ricerche per trovare l'8 per cento mancante del DNA a completare il genoma umano, insieme ad un gruppo di ricercatori della California. Certo che Mercurio ti ha messo davvero le ali.

L'oroscopo di oggi per il segno dell'Ariete

Amore: da oggi l’amore prende un periodo di vacanza e da deciso e fattivo diventa tutto sognante, questa vaghezza proprio non la sopporti.

Lavoro: da buon capo oltre ad avere un pugno di ferro sei disposto ad ascoltare anche i consigli dei tuoi cooperatori. Molto bene.

Salute: sei pronto per un duro allenamento. I tuoi muscoli chiedono a gran voce di essere messi a dura prova.

Il consiglio del giorno: fare tutto bene in fretta non è da tutti. Sfrutta questo tuo dono come un super eroe degli Avengers.

Voto 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sei davvero felice che Venere finalmente si sia spostata a tuo favore. Probabilmente per l’occasione vorrai andare a festeggiare e quale evento più ideale della festa della contea degli Hobbit in Abruzzo? Tu che ami profondamente la natura non desideri altro che viverla in totale contemplazione e armonia proprio come i simpatici personaggi di Tolkien.

L'oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore Venere è tornata a sorriderti e tu puoi finalmente affondare i tuoi denti e non solo nei piaceri della carne.

Lavoro: potresti perdere facilmente la calma, dovresti dirottare questa energia in attività più interessanti che in sterili discussioni.

Salute: c’è già un notevole salto di qualità, finalmente i tuoi muscoli facciali si sono ripresi e riescono addirittura a distendere l’espressione del tuo volto in un sorriso.

Il consiglio del giorno: anche tu puoi finalmente partecipare a una festa a cuor leggero. Ne hai davvero bisogno.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Vi potete dedicare totalmente allo studio e a importanti strategie d'affari grazie al vostro fedelissimo compagno di studi: Mercurio. Probabilmente l’idea di un editing genetico per fronteggiare l’imminente crisi del grano è stata partorita durante uno dei vostri brain storming. Chissà nel vostro tablet quante ricerche e liste interessanti è possibile trovare.

L'oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: i sentimenti si sono dirottati in una direzione troppo alta e lirica e voi restate li a guardarli come un palloncino che vola alto nel cielo.

Lavoro: potete tranquillamente dedicarvi anima e corpo alle questioni lavorative ottenendo successi davvero insperati.

Salute: il livello fisico e mentale è veramente al top.

Il consiglio del giorno: mettere il sapere al servizio degli altri è davvero importante. Provate ad essere i secchioni buoni, quelli che passano la versione di greco a tutta la classe. Da sicuramente tantissima soddisfazione.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Cancro

L’hai aspettata per moltissimo tempo sognandola e desiderandola ed ecco che da oggi torna Venere a favorirti. Finalmente la tua casa si riempie di amore e gioia, proprio come quella di Fedez che dopo l’intervento delle scorse settimane viene accolto da coccole e abbracci da tutti i suoi amori, in particolare dalla piccola Vittoria, che non ha più intenzione di lasciare il suo papà neanche per andare a nanna.

L'oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: finalmente la stagione degli amori ha inizio e potrai, orgogliosamente, mostrare la tua coda di piume colorata in una danza d’accoppiamento sfrenata.

Lavoro: visto che non eccelli in ufficio per arguzia, punta tutto sul fare il piacione con la segretaria del capo. Vedrai che funziona.

Salute: non hai assolutamente tempo per il sonnellino pomeridiano, ormai il tuo obiettivo è l’amore e ti tocca seguirlo ovunque.

Il consiglio del giorno: è arrivata la stagione dell’amore, buttati a capofitto a recuperare il tempo perduto.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per il Leone

Proprio grazie a Mercurio a favore hai deciso di contrastare Marte ancora in opposizione con astuzia e intelligenza. Hai deciso di fare come in Russia dove la protesta contro la guerra è stata affidata a dei pupazzetti, avatar, con espliciti messaggi di pace. Così potrai dire tutto quello che vuoi senza per forza scatenare un uragano di discussioni.

L'oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: si intravede una luce oltre al tunnel, il peggio ormai è passato e tu finalmente puoi sperare in un bacio fugace sotto al portone di casa.

Lavoro: nonostante tu sia in fase di ripresa devi fare sempre i conti con Marte che ti rende davvero nervoso. Al posto del caffè preferisci fin dal mattino una buona camomilla.

Salute: non hai alcuna voglia di alzare neanche un dito. La polvere che ormai dimora sui mobili è peggio di un fastidioso un coinquilino.

Il consiglio del giorno: sfrutta il tuo ritrovato ingegno per dire con calma e diplomazia tutto quello che vuoi.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Non hai tempo e soprattutto la pazienza per aspettare che gli altri si muovano. Vuoi tutto e subito e la Luna di oggi ti mette davvero fretta. Anche tu porteresti hackerare il sito dell’aeroporto per ritrovare il tuo bagaglio smarrito come successo di recente negli USA. Non hai alcuna intenzione di passare ore e ore per ricevere qualsiasi risposta.

L'oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: Venere si è messa in opposizione ma tu già lo avevi messo in conto quindi per un po’ non avrai alcun bisogno di parlare con le citazioni dei baci perugina.

Lavoro: qualcuno potrà acidamente dire che sei una fissata sul lavoro. Meglio che non si facciano sentire perché sei pronta a fulminarli con uno sguardo.

Salute: non hai alcuna pazienza con gli altri, come una signorina Rottermeiher hai la ramanzina facile.

Il consiglio del giorno: il tuo motto è tutto e subito e sei pronta anche a passare avanti senza il minimo scrupolo. Conoscendoti non mancheranno però mondi gentili e educati.

Voto 6

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Lascia strategie e fantasie a chi ne ha più di te perché con Mercurio in opposizione non hai alcuna idea di cosa sia il mondo della finanza. Potresti facilmente essere coinvolta in situazioni che non sai assolutamente come gestire. Per capirci, alla richiesta della Russia di essere pagata in rubli, tu non sapresti proprio da che parte girarti. Meglio affidarsi a chi ne sa decisamente di più.

L'oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ti senti sola, abbandonata nell’angolino in fondo alla stanza perché Venere ti saluta portandosi via tutta l’amore.

Lavoro: occhio a dichiarazioni troppo secche e avventate perché se venissero accolte non so bene come potrai riuscire a mantenerle.

Salute: hai ancora forza e vigore ma incontrollabili. La comunicazione tra mente e corpo fa cilecca.

Il consiglio del giorno: non puoi pensare di poter fare tutto da sola. Dovresti affidarti a chi è più bravo di te. Vedrai che funziona.

Voto 6 –

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Da oggi riscopri l’amore perché Venere si toglie dalla quadratura e torna a guardarti con sguardo positivo e suadente. Per te si tratta di una vera scoperta come quella recentissima della stella più lontana di sempre: Aerendel più grande e luminosa di cinquanta volte rispetto al nostro sole. Preparati quindi a una luminosissima stagione dell’amore.

L'oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: scorgo finalmente un sorrisetto malizioso e da oggi potrai dare sfogo a tutte le tue più scabrose e illimitate fantasie erotiche. Sei pronto?

Lavoro: sono certa che non ti farai rovinare la festa dando in escandescenza per qualche frase fuori posto. hai altro a cui pensare.

Salute: ti devi rassegnare al fatto che ti alzi più stanco di quando vai a dormire, con Marte in opposizione non puoi fare diversamente.

Il consiglio del giorno: non aspettare neanche un minuto e buttati a capofitto nell’amore. Non perdere neanche un solo minuto.

Voto 6 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Venere ti saluta e come quando vieni lasciato dalla fidanzata storica, hai deciso di rivoluzionare tutta la tua casa. Per fortuna Ikea viene in tuo aiuto perché a breve nasce il progetto di acquisto e rivendita dei suoi mobili second hand. Così, per tua immensa gioia, potrai dare un nuovo look alla tua casa e dimenticarti degli amori passati.

L'oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore:Venere ti saluta lasciandoti in una coltre nebbia dove riuscire a orientarsi è praticamente impossibile. L’amore diventa incomprensibile e irraggiungibile.

Lavoro: determinatissimo e instancabile, ti prepari a fare nottata pur di mantenere tempi e consegne accordate con il tuo capo.

Salute: sei una vera forza della natura, non hai alcun minimo cedimento nonostante tu sia in continuo movimento incessante.

Il consiglio del giorno: l’amore viene, l’amore va, ma non per questo tu ti lasci abbacchiare. Bravo così.

Voto 7 –

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Vedo già che con l’arrivo di Venere a tuo favore ti sei un pochino ammorbidito. Sei così elastico adesso che potresti addirittura riuscire ad allungare la tua schiena rigidissima guadagnando qualche centimetro in altezza. Hanno fatto più o meno così le montagne russe più lunghe al mondo che, dopo una piccola manutenzione, hanno aggiunto qualche metro in più. Vedrai che esercitandoti giorno dopo giorno riuscirai anche tu a toccare la punta dei piedi con le mani.

L'oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: ti abbandoni con una certa sorpresa alla bella Venere che da oggi ti favorisce. Questo tuo lanciarti nelle spire dell’amore ha un che di sorprendente.

Lavoro: hai perso qualsiasi interesse verso i doveri e la disciplina, non avrai alcuna voglia di metterti a lavorare.

Salute: decisamente più sciolto soprattutto perché da oggi sarà fondamentale riuscire a fare baci e abbracci, mi raccomando lo stretching di prima mattina appena sveglio.

Il consiglio del giorno: hai ritrovato grande leggerezza nei tuoi pensieri e anche nel tuo corpo. Mi sembra proprio un ottimo inizio per poterti godere appieno la stagione degli amori.

Voto 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Pare che tu stia facendo un ottimo lavoro proprio grazie ai favori di Saturno che ti stanno aiutando a scardinare pezzettino dopo pezzettino tutte le tradizionali convenzioni. Infatti negli Stati Uniti da qualche giorno è arrivata l’opzione ‘x’ per l’identificazione di genere nei passaporti. Questo sì che è un grande passo per l’umanità.

L'oroscopo di oggi per il segno dell'Acquario

Amore: torni ad essere il razionale e libidinoso uccel di bosco.

Lavoro: vuoi che tutto fili liscio come un meccanismo perfetto. Ricorda che non tutti riescono a lavorare armoniosamente e dovrai accettare possano avere rese più inferiori di altri. Come le rotelle in un orologio, alcune sono piccole e altri grandi ma tutte indispensabili.

Salute: hai energia da vendere in pacchi da cinque come le confezioni delle pile stilo.

Il consiglio del giorno: lavorare giorno dopo giorno in quello in cui credi, perché i risultati arrivano sempre.

Voto 7

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete così entusiasti di avere Venere nel vostro segno che non state più nella pelle. Potreste voler raggiungere il prima possibile il vostro amore a qualunque costo. Potreste addirittura rubare un piccolo velivolo come ha fatto un giovane slovacco che però, dopo poco, è stato bloccato in un aeroporto militare. Occhio ai colpi di testa.

L'oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore torna l’amore come piace a voi, romantico, eterno è irraggiungibile. Siete contenti vero?

Lavoro: torna la fiducia nei vostri progetti. Bravissimi perché il primo passo è crederci per primi.

Salute: avete molte cose da fare, non avete tempo da perdere seduti sul divano, forza! Andale andale!

Il consiglio del giorno: ora che potete godervi l’amore non fatevi prendere dalla troppa fretta, di certo vi dovete dare una bella mossa e rinunciare all’andamento lento ma ricordatevi sempre che il troppo, stroppia.

Voto 7