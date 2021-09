L’oroscopo di oggi 27 settembre 2021, previsioni segno per segno: Saturno bacia Bilancia e Gemelli Nell’oroscopo di oggi, lunedì 27 settembre 2021, la Luna si trova nel segno dei Gemelli ma il pianeta più potente all’interno del cerchio dello Zodiaco sarà Saturno che crea molti aspetti con gli altri pianeti e soprattutto che crea un importante trigono con Marte e il Sole nel segno della Bilancia. Questo segno è, di natura, amante di Saturno. Ecco le previsione dell’oroscopo segno per segno.

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 27 settembre 2021, la Luna si trova nel segno dei Gemelli ma non riuscirà probabilmente ad alleggerire la superpotenza di Saturno. Se la Luna in Gemelli è di natura leggera e scanzonata, Sole e Marte contemporaneamente in trigono a Saturno rendono questo pianeta davvero potente.

Non dimentichiamoci che la Bilancia, segno zodiacale nel quale si trovano contemporaneamente Sole, Marte e Mercurio retrogrado, è un segno zodiacale dove Saturno è molto potente e le dona la forza dell'etica e del giudizio. Il segno fortunato di oggi potrebbe proprio essere la Bilancia che si sente rispecchiata dalle energie cosmiche mentre il segno sfortunato è il Cancro che non ama tutta questa durezza di emozioni.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Stanco come Ilary Blasi che, ammette, essere troppo abituata ad andare a letto alle 22 per continuare a condurre le prime serate in TV. Lei ha la possibilità di ritirarsi in pensione anticipata ma tu, caro Ariete, non puoi proprio permettertelo. Con un Saturno a fare il pelo ad ogni cosa che fai ti importa poco se Marte ti toglie tutta la fantasia di portare a termine ciò che hai iniziato! Senti il peso delle responsabilità e vuoi (o meglio “devi”) tenere duro il più a lungo possibile!

L’oroscopo del giorno per il segno dell’Ariete

Amore: con questa Luna ti viene quasi voglia di scrivere alla tua fidanzatina delle medie… chissà cosa ne esce fuori!

Lavoro: la sveglia del lunedì è sempre un ostacolo complesso da affrontare… soprattutto perché ti ricorda che devi sopravvivere in quell’inferno sulla terra che chiamano “ufficio”.

Salute: in equilibrio fra sbadigli da ghiro e momenti dove riesci a tenere la concentrazione senza perderti guardando fuori dalla finestra.

Il consiglio del giorno: dopo la giornata di lavoro, fai qualcosa di insolito. Compra un mazzo di fiori per casa, passa in gelateria per assicurarsi il dolce dopo cena… l’importante è che tu segua l’istinto del momento!

Voto 7 –

Toro (21 aprile – 20 maggio)

Tranquillo Torone, non sei l’unico dalla parte sbagliata del cielo (quella con Venere opposta che ti incasina la vita amorosa!). Anche Francesco Monte sembra essere arrivato al capolinea della sua storia d’amore e, per entrami, si profila un momento detox dove sono banditi appuntamenti, prime conoscenze e chat d’incontri. Sfrutta questo momento per focalizzarti su altro: passioni, hobby, lavoro o self-care! Lo scopo è il re-imparare a stare da soli e a bastarsi!

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore: niente, nemmeno questa settimana sembra partire all’insegna del rimorchio facile…

Lavoro: provare che avevi ragione, nei contenziosi con alcuni clienti, sembra essere sempre più complesso!

Salute: dovresti farti massaggiare le spalle: le hai sempre contratte come se dovessi reggere il peso del mondo.

Il consiglio del giorno: ritagliati un po’ di tempo per sognare in grande: mettiti nella tua cameretta, come quando eri piccolo, e progetta un’astronave spaziale, tutta colorata, su dei fogli da disegno! Lasciarti andare e immaginare liberamente può essere una buona alternativa alla meditazione!

Voto 6 +

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Non avete paura di difendere la vostra posizione e, un po’ come Fedez, alzate un polverone (se necessario) per dire la vostra e pretendere che anche i vostri diritti vengano rispettati. Complici Saturno e Mercurio a favore, svolgete il ruolo dei portatori della giustizia e combattete per ciò in cui credete. Mentre il rapper si batte per far tornare il mondo dello spettacolo sulle scene, voi potreste persino riuscire ad ottenere una nuova macchinetta del caffè in ufficio! Confido in voi!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: grazie alla Luna, oggi siete più empatici del solito. Questa dote vi aiuterà tantissimo nei vostri tentativi di farvi notare dal più bello della classe!

Lavoro: Mercurio, benché retrogrado, può comunque tornarvi utile. Sempre che vi mettiate in testa che è utile rivedere documenti e contratti già inviati per correggere eventuali errori. (Sì, anche voi potete farne!).

Salute: tranquilli: la vostra riserva di “carburante” è ancora molto lontano dall’essere esaurita. Spingete pure sull’acceleratore!

Il consiglio del giorno: partite in quarta alla volta della conquista di questa settimana. Magari, se riuscite a svegliarvi una mezz’ora prima, avete pure il tempo di una corsetta prima di entrare in ufficio!

Voto 8

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Confuso e indeciso per colpa di Mercurio retrogrado che indugia nella sua quadratura. Ti scombina i piani, tutti i pensieri e non ti permette di farti un’opinione su tutto quello che ti circonda! Il suo effetto è ancora più ottenebrante di tutte le misure (pro o contro) il Green pass che vengono discusse negli ultimi giorni! Fai una bella cosa: chiedi consiglio a qualcuno del quale ti fidi ciecamente! Con una Venere così tenera, riuscirai a muoverlo a compassione e a farti aiutare nelle difficoltà quotidiane!

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: tu, in questa situazione ci stai benissimo: coccole a non finire e senza pretese di finire fra le coperte. Romanticismo perdurante! (Ci metteresti la firma!).

Lavoro: ostacolato nelle sue decisioni da un Mercurio dispettoso… è proprio difficile questo lunedì passato alla scrivania…

Salute: il mood autunnale, quello fatto di copertina, tisana e telefilm, a te va benissimo. Quando si inizia!?

Il consiglio del giorno: la comunicazione non sembra essere il tuo forte. Perlomeno quella verbale! Andrei di gesti istantanei, che vengono dal cuore. Tramite quelli stai pur certo che non lascerai alcuno spazio all’interpretazione sbagliata!

Voto 7 –

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Tutto ciò che non è stato elaborato, compreso e gestito rischia di tornare. Lo sanno bene gli scienziati spaziali che si sono visti ripiombare nel mirino dei loro telescopi un razzo andato disperso nello spazio nel 1966! Ad anni di distanza, i punti ancora irrisolti della nostra storia possono ripresentarsi alla porta chiedendoci il conto… ed è quello che potrebbe succedere anche a te, caro Leone. Luna e Mercurio potrebbero portati alla mente questioni che non hai ancora chiarito con te stesso… solo perché ora sei pronto per affrontarle al meglio!

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: Venere non ti lascia e ti fa fare figuracce a tutti i primi appuntamenti. Ma… che ne dici di rimandarne qualcuno al prossimo mese?

Lavoro: hai una seconda occasione. Sfruttala fino in fondo! Magari quella mail che pensavi di aver già mandato ieri non è stata consegnata ed hai ancora tempo per correggere il tiro!

Salute: spalle ben coperte da Luna e Marte: non devi temere malanni o improvvise influenze!

Il consiglio del giorno: non demordere, nemmeno quando tutto sembra indicarti che la strada che vuoi percorrere è troppo irta di ostacoli. Puoi puntare in alto e, con molti pianeti a favore, persino convincere Saturno che tu vali la pena!

Voto 7 e mezzo

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Ti senti messa un po’ sotto scacco dalla Luna quadrata. La sua presenza la senti pesante, complessa e mette a dura prova il tuo auto-controllo. Sembra quasi di assistere al “duello” diplomatico fra Biden e Xi che, nell’ultimo meeting all’Onu, sono sembrate due potenze impossibilitate a comunicare. Nel tuo caso, però, ti chiedo di fare un passo indietro, connetterti profondamente col tuo sentire e parlare col cuore in mano: è il modo giusto per affrontare ogni ostacolo (senza sentirsi in difetto!).

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: l’unico a poterti far sorridere è quello che stamattina ti ha inviato il buongiorno su Whatsapp… ha davvero un fortissimo ascendente sul tuo umore, eh!

Lavoro: sei pronta ad alzare la voce e ad urlare che sei “circondata da un branco di idioti” in ufficio. Da quando ti sei trasformata in Scar de “Il Re Leone”?

Salute: l’umore, davvero, non è dei migliori. La Luna ti monta una faccia simile a quella di uno che ha provato per la prima volta il sapore del limone!

Il consiglio del giorno: anche se il mood non è dei migliori, concediti un momento speciale da condividere con qualcuno di altrettanto fantastico! Va bene anche una semplice passeggiata in un parco mano nella mano! (La Venere farebbe i salti di gioia!).

Voto 7 –

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Luna ti fa tornare bambina e, per un attimo, hai voglia di rimettere mano alle tue vecchie cassette coi film che ti piacevano quando eri piccola! Avresti così voglia di passare un pomeriggio a casa, facendo merenda di fronte alla TV…! Sai che, guarda caso, la serie cult del 2000 “Paso Adelante” sta per tornare su Netflix dal primo ottobre? Potresti già pianificare di prenderti un giorno di permesso e dedicarti a te, sguazzando nei ricordi! Che ne pensi?

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: ammorbidita, nei sentimenti, dalla Luna. Forse, oggi, potresti persino essere vulnerabile a qualche complimento spassionato.

Lavoro: carichi a mille e non lasci la postazione fino a quando non hai finito quel lavoro. Quando si parla di dedizione al lavoro, in questo periodo, spunta la tua faccia!

Salute: in una “botte di ferro”. Nessuno può scalfirti!

Il consiglio del giorno: la chiave per affrontare questa giornata è quella di credere nelle proprie capacità. Se mai ti venisse un dubbio in merito, elenca nella mente tutte le cose che sei riuscita a raggiungere nell’ultimo periodo!

Voto 8 +

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Jessica Rabbit è stata disconosciuta dalla Disney. Troppo femme fatale e succube dell’altro sesso per essere in linea con le donne di oggi, ben più audaci e più… se stesse! A te, però, quel fare ammaliante e un po’ sopra le righe piace tutt’ora. Venere, oltretutto, ti aveva quasi convinto a comprare lo stesso vestito rosso e pieno di paillettes per fare bella figura ad uno dei tuoi appuntamenti galanti! Quindi, almeno per te, niente da fare: userai la massima “non è colpa mia, è che mi disegnano così” ancora per un po’!

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: Venere aumenta l’intensità delle tue emozioni e ti aiuta a lasciarti andare in dichiarazioni tenere e super romantiche!

Lavoro: qualche discussione in ufficio, di lunedì, potevi pure aspettartela anche senza leggere l’oroscopo….

Salute: attento alla digestione: non esagerare con gli uramaki al sushi! Lo sai che potrebbero appesantirti troppo!

Il consiglio del giorno: sii cauto nel promettere qualcosa al partner. L’entusiasmo del momento potrebbe facilmente portarti ad esagerare! Per far colpo basta la sincerità!

Voto 7

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Mentre i politici battibeccano su chi dovrebbe risolvere attivamente la questione, una famiglia di cinghiali è stata vista scorrazzare liberamente in centro a Roma facendo sfoggio del proprio coraggio. Tu, oggi, sei un po’ come loro: voglioso di libertà e irriverente con chi tenta di frenarti! La Luna opposta, oggi, ha lo scopo di farti saltare la mosca al naso ed accendere, dispettosamente, la tua voglia di reagire! Anche il malumore, ogni tanto, può avere il suo perché!

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: non sei proprio nel mood giusto per lasciarti andare a qualche momento romantico…

Lavoro: giornata ottima in termini di risultati… ma è possibile tu venga costretto a qualche ora di straordinario!

Salute: umore non proprio al top: ti sembra di essere costretto a rinunciare a dei momenti solo per te.

Il consiglio del giorno: tieni occupata la mente con piccole impellenza ed evita di fermarti ad arrovellare il cervello su questioni inutili. Meglio lucidare l’argenteria che mettersi a rivangare il passato col tuo ex!

Voto 7 e mezzo

Capricorno (22 dicembre – 21 gennaio)

Se alzi la voce, oggi, è solo perché ci tieni davvero! Benché Marte quadrato abbia l’effetto di farti andare su tutte le furie come l’allenatore Allegri, che ha gridato senza riserve contro i propri giocatori, Venere e Luna si assicurano che tu lo faccia per cose estremamente importanti e per salvaguardare chi ami! Un po’ come una mamma chioccia arrabbiata col bambino che la fa preoccupare, oggi anche tu non sei da temere ma da comprendere e rispettare!

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: devi solo trovare la modalità giusta per lasciarti andare! Poi è tutta in discesa, fidati!

Lavoro: perché i colleghi devono sempre metterti in difficoltà? Il loro disordine ti manda in bestia!

Salute: poca forza fisica disponibile: oggi è meglio non affaticarsi troppo (e fatti consegnare la spesa a casa ogni tanto!). Il consiglio del giorno: allenati ad abbracciare il cuscino come se fosse una persona reale: questo esercizio ti aiuterà a scioglierti quando dovrai coccolare davvero qualcuno!

Voto 6 e mezzo

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Gli scienziati stanno mettendo sempre più l’accento sui grandi cambiamenti climatici che stanno stravolgendo il normale andamento delle cose. I summit sul clima si sprecano e tu, che hai un connubio di pianeti super responsabili come Saturno e Mercurio dalla tua, sei sempre in prima fila, coi dati alla mano, per cercare di chiarificare la situazione e per dare il tuo supporto in queste importantissime battaglie. Responsabile, lungimirante ed affidabile: sono le tre parole che meglio ti descrivono!

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: se dovessi ricevere un bigliettino con scritto “vuoi metterti con me?” e le caselline dove mettere la tua risposta, tu saresti in grado di scriverci “grazie eh, come se avessi accettato”.

Lavoro: parti di casa già facendo telefonate a destra e a manca per non perdere tempo utile!

Salute: Luna e Marte, dalla tua, ti donano sicurezza in te stesso e energie senza fine. Meglio di così…!

Il consiglio del giorno: ricordati di fare pausa fra una call di lavoro e l’altra. Ti servirà per avere sempre la mente pronta e attiva durante tutta la giornata!

Voto 8 +

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Siete sicuramente molto più delicati della signora che, in Calabria, ha urlato a Conte “quanto sei bono!” sincerandosi che il complimento venisse ben compreso. Voi, invece, con una Venere del genere siete più delicati, romantici e decisamente composti. Peccato soltanto per la Luna: potrebbe mettervi soggezione al punto da domandarvi se quello che provate è sincero o è solo frutto della vostra fissazione! Non arrovellatevi troppo nei ragionamenti… seguite semplicemente il cuore!

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: insicuri, cercate un rifugio fra le braccia di chi vi vuole bene incondizionatamente!

Lavoro: l’idea di dover tornare in ufficio e passarci interminabili ore vi deprime un po’… cercate di rimanere positivi!

Salute: un po’ fiacchi per colpa della Luna quadrata: il suo influsso vi drena un po’ la voglia di reagire.

Il consiglio del giorno: mi pare la giornata perfetta per iscrivervi, finalmente, a Netflix. Sono quasi certa che vi farete fuori il catalogo intero in poche serate!

Voto 6 e mezzo