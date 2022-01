L’oroscopo di oggi 27 gennaio 2022: Gemelli e Pesci a rischio illusioni Nell’oroscopo di oggi, giovedì 27 gennaio 2022, la Luna si troverà nel segno del Sagittario a partire dalle prime ore della mattinata: un soffio di libertà nel tradizionalismo capricornino! Ecco le previsioni astrali di oggi segno per segno.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Oroscopo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nel cielo dell'oroscopo di oggi, giovedì 27 gennaio 2022, la Luna entra nel segno del Sagittario proprio nella prima mattinata. I pianeti in Acquario (il Sole e Saturno) insieme a questa Luna in Sagittario sembrano voler bilanciare con un po' di libertà e innovazione il tradizionalismo che viene espresso da tutti i pianeti in Capricorno, di cui vi avevo già parlato nelle previsioni astrali della settimana.

L'aspetto sul quale vorrei soffermarmi in questa giornata è la quadratura tra Nettuno e Lilith come dire che l'indipendenza e la profondità dei desideri possono incorrere in delusioni inattese. Il segno fortunato di oggi sarà proprio il Sagittario, ingordo più che mai soprattutto d'amore, mentre il segno sfortunato di oggi sarà il segno dei Gemelli che non ha tutta questa voglia di rimettersi completamente in moto.

sommario 1 Ariete

2 Toro

3 Gemelli

4 Cancro

5 Leone

6 Vergine

7 Bilancia

8 Scorpione

9 Sagittario

10 Capricorno

11 Acquario

12 Pesci

L'oroscopo di oggi per l'Ariete

Sembra che il Sole finalmente torni a splendere, anzi è la Luna che ti illumina portando almeno un po' di positività e un pizzico in più di adattabilità. Hai lo stesso atteggiamento della premier neozelandese Jacinda Ardern che a causa delle pandemia è costretta, come tanti suoi connazionali, a dover rimandare il giorno delle nozze e a chi le chiede se se la sia presa lei risponde sorridente e pacata con un ’’C’est la vie’’.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Ariete

Amore questo alito di entusiasmo che infonde la Luna è come il profumo di primule a primavera e la stagione degli accoppiamenti magicamente, solo per qualche giorno, si riapre.

Lavoro: con quel sorriso ed entusiasmo con cui ti sei presentato in ufficio stai suscitando il timore che tu sia come una torta con sorpresa. Tutti si stanno domandando quando spunterà il drago sputa fuoco di Harry Potter.

Salute: con questo slancio vuoi recuperare tutti i corsi persi negli ultimi giorni. Non credo riuscirai a fare tutto quello che vorresti. Rischi davvero il collasso.

Il consiglio del giorno: riuscirai ad affrontare anche le situazioni più spinose con un pizzico di filosofia. Bravo è proprio quello che ci vuole.

Voto: 6 –

L'oroscopo di oggi per il Toro

Sul fatto che tu, caro Toro, sia uno dei protagonisti indiscussi di questi giorni non ci sono assolutamente dubbi con tutto il cielo che sembra giocare a tuo favore. Dimostrazione di questa fortunata sequenza di pianeti è la conduzione di due toroni DOC Ale Catellan e Laura Pausini dell’Eurovision 2022. Con te di solito si parla sempre di cibo ma in realtà è il canto la tua vera passione.

L’oroscopo di oggi per il segno del Toro

Amore questa Luna matta ti fa pensare che tu possa trovare l’amore al di fuori dei tuoi tanto amati confini. Il detto mogli e buoi dei paesi tuoi ti sembra, quasi, obsoleto.

Lavoro: sei riuscito ad installare tutti gli alert di email, agenda e quotidiani on line per essere sempre sul pezzo. Bravissimo!

Salute: con Marte a favore chi ti ferma più. Se gli darai troppa corda finisci direttamente in una spedizione in cima all’Himalaya.

Il consiglio del giorno: canzoni e musica sono il cibo delle orecchie e della mente, è sempre un modo per ‘mangiare’ qualche cosa no?

Voto: 7 e mezzo

L'oroscopo di oggi per i Gemelli

Potreste sentirvi un pochino sottotono con questa Luna che vi osteggia ma non preoccupatevi troppo perché se vi sentite in colpa per non dedicarvi al meglio ai vostri figli vi viene incontro una bellissima iniziativa. Si chiama "affido culturale" per incentivare i bambini a partecipare ad iniziative che possano arricchirne l’educazione come visite a musei e teatri. Ogni tanto anche i genitori devono poter tirare un sospiro di sollievo. Ve lo sottoscrivo.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Gemelli

Amore: avete la faccia di quelli a cui è morto il gatto. Purtroppo succede quando la Luna è in opposizione secca.

Lavoro: quanto vi manca fare i secchioni anche sul lavoro. Mercurio se ne va in vacanza per un paio di settimane per cui preparatevi bene che al suo ritorno si parte direttamente in quarta.

Salute: una buona barretta di cioccolato la sera per addolcire la giornata non ve la toglie nessuno.

Il consiglio del giorno: so che il periodo non invoglia ma una bella uscita in famiglia anche solo per un cinemino aiuta tutti a tornare un po’ alla normalità.

Voto: 6 +

L'oroscopo di oggi per il Cancro

Vedi tutto nero e come darti torto mio caro Cancretto?? Hai tutti i pianeti che fanno combutta opposti a te. Oltre ad un’ingiustizia nei tuoi confronti, non tolleri assolutamente questo spreco di energie cosmiche. Su questo punto c’è davvero poco da fare. Ti dovresti invece prodigare contro un altro spreco, quello di cibo nel quale noi italiani siamo i primi nella classifica europea. Eppure la mamma ci ha sempre ripetuto che non bisogna avanzare il cibo nel piatto.

L’oroscopo del giorno per il segno del Cancro

Amore: i sentimenti vi vorrebbero portare fuori casa a fare un giretto seguiteli e lasciatevi trascinare da qualche avventura.

Lavoro: il black out di tutti i sistemi operativi aziendali per voi è una vera manna dal cielo. Avete una buona scusa per tornare diritti a casa.

Salute: volete stare solo nella vostra accoglientissima casa. Guai a mettere il naso fuori dalla porta.

Il consiglio del giorno: la più grande soddisfazione della massaia perfetta: avere il frigo e la dispensa vuoti dopo una settimana dalla spesa.

Voto: 5

L'oroscopo di oggi per il Leone

Ti senti davvero rinato da quando Mercurio non offusca più i tuoi pensieri e con la Luna benevola di oggi vuoi mostrarti proprio al meglio. Potresti prendere come ispirazione le mise parigine della bella Chiara Ferragni che con un look ‘anatomico’ firmato Elsa Schiapparelli fa davvero centro e non passa assolutamente inosservata. Proprio come piace a te.

L’oroscopo di oggi per il segno del Leone

Amore: la Luna porta finalmente una bella ventata di aria fresca e voi aprite bene i polmoni ed il vostro bel cuoricino per far scorta di buon umore.

Lavoro: la mossa di portare caramelle in ufficio per addolcire tutti quanti ha portato i suoi frutti. Adesso però è arrivato il momento di lavorare un po’.

Salute: ti senti di nuovo il re della foresta, energie e buonumore illuminano la tua giornata.

Il consiglio del giorno : prendere nota dalle sfilate autunno inverno è fondamentale per essere sempre attuali.

Voto: 6 e mezzo

L'oroscopo di oggi per la Vergine

Tutto sta procedendo proprio nel verso giusto mia cara Vergine tranne che per questa Luna che ti porta un po’ di paranoia. Credo che proprio con questo mood sia nato il nuovissimo zainetto Smart di Huawei per i genitori più ansiosi che voglio controllare i propri figli. Mi sembra un tantino esagerato, se posso permettermi.

L’oroscopo di oggi per il segno della Vergine

Amore: la Luna vorrebbe oscurarti un po’ ma ti basterà un piccolo soffio per farla rotolare lontano. Nessuno può metterti in disparte baby.

Lavoro: sei come un treno ad alta velocità giapponese sempre in perfetto orario fluttui su una monorotaia verso la prossima fermata.

Salute: benessere a tutto tondo fisico e mentale.

Il consiglio del giorno: non puoi controllare tutto e tutti, l’imprevedibilità è il bello della vita.

Voto: 8

L'oroscopo di oggi per la Bilancia

Sei così determinata che mi sembri una mina vagante. Nonostante ci sia una Luna a tuo favore, Mercurio ti sta mettendo proprio in difficoltà. Proprio come è successo al presidente Biden che, sicuro di avere il microfono spento durante la conferenza stampa, si lascia andare ad un commento poco felice sul giornalista che gli aveva appena fatto una domanda, destando un internazionale disappunto. Stai molto, molto attenta mia cara perché il pianeta del pensiero non perdona.

L’oroscopo di oggi per il segno della Bilancia

Amore: la luna di oggi ti aiuta ad essere un pochino più saggia e a rivolgerti garbatamente alle altre persone. Riuscirai anche a pronunciare piccole parole gentili come ‘grazie’ e ‘per favore’. Incredibile.

Lavoro: con i tuoi modi scorbutici anche Siri si rifiuta di darti le informazioni che richiedi. L’indirizzo del ristorante dove vorresti pranzare dovrai cercarlo sfogliando sul cartaceo delle pagine gialle. Ti ricordi ancora come si fa?

Salute: dovresti rilassarti un pochino o almeno provarci con infuso di passiflora con il miele.

Il consiglio del giorno: se in passato era ‘verba volant, scripta manent’ in quest’era digitale tutto viene registrato e resta pubblico per giorni.

Voto: 5 e mezzo

L'oroscopo di oggi per lo Scorpione

Simpatico e giocherellone con i buoni influssi di Mercurio e Marte ma ti conosco bene mio caro Scorpioncino e so che potresti calcare un po’ la mano. Proprio come è successo in Senato durante il primo spoglio dei voti per l’elezione del Presidente della Repubblica dove tra le varie schede bianche e voti ai candidati, qualche mattacchione ha ben pensato di inserire anche Alberto Angela, Rocco Siffredi e Alfonso Signorini.

L’oroscopo del giorno per il segno dello Scorpione

Amore: dovrei chiamarti ‘the sex guru’, il perché ti è ovvio!

Lavoro: Mercurio ti dona un pensiero velocissimo e visionario e con il tuo immancabile charme tutti si fideranno ciecamente di te. Faranno davvero bene?

Salute: non temi le grandi sfide dagli scacchi agli sport di resistenza non hai eguali.

Il consiglio del giorno:un bel gioco dura poco, il rischio è che si passi subito alle maniere forti.

Voto: 7 +

L'oroscopo di oggi per il Sagittario

Hai appena scoperto che a Londra in una classica cabina telefonica tutta rossa c’è la focacceria più piccola del mondo e questo ti sembra un messaggio dal cielo. Con l’entusiasmo della Luna nel segno potresti programmare un bel giretto in UK e con un’ottima focaccia calda farcita da due fette di mortadella potrai anche soddisfare Giove in opposizione che ti ha aperto lo stomaco con una immensa voragine.

L’oroscopo di oggi per il segno del Sagittario

Amore: se non altro almeno la Luna oggi ti farà un po’ di compagnia riaccendendo speranze e voglia di tenerezza. Hai visto che non devi disperare?

Lavoro: svogliatissimo e lentissimo. Neanche la moca dello studente riesce ad accendere il tuo cervello. Vorresti solo dormire.

Salute: questa totale apatia e amore per il tuo divano non sono proprio da te. Dovresti uscire anche solo per prendere un po’ d’aria.

Il consiglio del giorno: puoi facilmente unire necessità e passione con i tour enogastronomici. Su TripAdvisor c’è un infinita lista di opzioni.

Voto: 6

L'oroscopo di oggi per il Capricorno

Tutti i pianeti ti portano in alto sul palmo della mano super Capricorno: sei così in alto quanto ad ambizioni e sicurezza in te stesso che, guardando verso il basso, vedi un panorama mozzafiato. La visuale è quasi paragonabile a quella dell’hostess nello spot della compagnia aerea Hemirates che si trova in cima al grattacielo Burj Khalifa a novecento metri di altezza. Sono sicura che tu non soffri di vertigini.

L’oroscopo di oggi per il segno del Capricorno

Amore: sei sempre sotto i riflettori. Dimmi un po’ tutti i flash dei fotografi non iniziano a darti fastidio agli occhi?

Lavoro: non ci sono ostacoli nel lavoro ma solo grandi opportunità. Sei così positivo che fai venire un po’ il nervoso.

Salute: sprizzi energia da tutti i pori come la stella più luminosa del firmamento.

Il consiglio del giorno: se ti piace tanto stare in alto dovresti provare un volo su un aereo ultra leggero.

Voto: 8 e mezzo

L'oroscopo di oggi per l'Acquario

Questo Mercurio che ti ha lasciato sta portando caos e confusione a tutta la tua perfetta organizzazione. Una cosa simile è successa all’ospedale di Brescia dove c’è stato uno scambio in culla e le povere madri sotto shock sono tornate a casa con il bimbo sbagliato. Per fortuna il tutto è durato poco, proprio come il tuo abbandono da parte del poianeta del pensiero. Dovrai stare attentissimo però nel frattempo per non compiere imperdonabili errori di valutazione.

L’oroscopo di oggi per il segno dell’Acquario

Amore: voglia di avventura libertà e baci appassionati come appena uscito dalla quarantena.

Lavoro: irrequieto ed infastidito ti senti solo a tirare avanti il carrozzone aziendale.

Salute: con l’entusiasmo di oggi ti puoi concedere una bella corsetta nel parco. Copriti bene che questi sono i giorni della merla.

Il consiglio del giorno: per non dimenticarti nulla puoi sempre affidarti alla vecchia ma sicura ‘carta e penna’.

Voto: 6

L'oroscopo di oggi per i Pesci

Siete immersi e concentratissimi nei vostri meravigliosi sogni e progetti ma la Luna in quadratura è come la carta degli imprevisti al gioco del Monopoli. Come la campionessa Sofia Goggia che, dopo una una rovinosa caduta a più di cento all’ora, potrebbe dover solo guardare le Olimpiadi invernali dal suo divano anche voi dovrete rallentare un po’ per evitare buche insidiose.

L’oroscopo di oggi per il segno dei Pesci

Amore: siete inarrestabili e potreste scrivere un ultimo capitolo sulle perversioni di mr Grey.

Lavoro: entusiasmo e passione sono le vostre armi in questa giornata dove tutto procede perfettamente a gonfie vele.

Salute: grazie a Venere e Giove godete di una salute di ferro.

Il consiglio del giorno: anche se tutto procede liscio come l’olio può arrivare qualche intoppo.

Voto: 8