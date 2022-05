Lite in chiesa, parrocchiano accoltella il prete al collo davanti all’altare Vittima dell’aggressione è don Francesco Grassi, parroco di Trasacco, in provincia dell’Aquila, che fortunatamente ha riportato ferite non gravi.

A cura di Antonio Palma

Una lite per divergenze personali sulla gestione di una confraternita stava per trasformarsi in tragedia in Abruzzo dove un prete è stato aggredito e accoltellato alla testa e alla gola in chiesa da un parrocchiano, finendo in ospedale. Vittima dell’aggressione è don Francesco Grassi, parroco di Trasacco, in provincia dell'Aquila, che fortunatamente ha riportato ferite non gravi. L’episodio si è consumato giovedì pomeriggio nella stessa chiesa gestita da don Francesco, la Basilica dei Santi Cesidio e Rufino Martiri. A sferrare i fendenti un parrocchiano 77enne poi fermato dai carabinieri e ora accusato di tentato omicidio.

Secondo quanto ricostruito finora, il prete si stava preparando per dire la messa quando si è presentato in chiesa il pensionato col quale aveva avuto una discussione. Don Francesco è stato colpito pericolosamente vicino al collo dai fendenti e quindi è scappato sanguinante fuori ed è stato soccorso dai passanti e infine trasportato con un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’ospedale di Avezzano. L’aggressione sarebbe avvenuta a ridosso dell’altare pare a seguito di una lite legata alle rielezioni ai vertici della Confraternita. Sul posto anche i carabinieri che, dopo aver raccolto le testimonianze, hanno rintracciato e fermato il pensionato poco dopo.

L’episodio ha scosso il paese aquilano come ha confermato il sindaco di Trasacco, Cesidio Lobene, che appena ha saputo ha espresso solidarietà e affetto di tutta la comunità. “Desidero esprimere a nome di tutta la comunità e mio personale un sincero augurio di pronta guarigione e vicinanza in questo difficile momento a don Francesco Grassi” ha detto il primo cittadino. “La violenza, improvvisa, è avvenuta in chiesa; mentre il parroco si trovava in preghiera, è stato colpito alle spalle dall’uomo con il coltello” spiegano dalla Diocesi. Il prete comunque è stato già dimesso anche se “è spaventato e ha bisogno di recuperare un po’ di serenità”.