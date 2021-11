L’isola polinesiana di Tonga registra il primo caso di Covid da inizio pandemia: scatta il lockdown L’isola Tongatapu, la principale dell’arcipelago di Tonga, ha registrato il suo primo caso di Covid dall’inizio della pandemia nel mondo. L’isola entrarà quindi in lockdown per una settimana. Nel frattempo i residenti corrono nei centri vaccinali: ad oggi il 48% della popolazione ha ricevuto almeno una dose.

A cura di Gabriella Mazzeo

L'isola Tongatapu, la principale dell'arcipelago delle Tonga, ha registrato il suo primo caso di Coronavirus dall'inizio della pandemia e andrà in lockdown per una settimana. Lo ha annunciato il primo ministro del regno polinesiano, Pohiva Tuionetoa. L'isola era stata risparmiata dai contagi fino a ora, ma adesso il primo caso è arrivato dall'estero. Precisamente, l'infezione arriva su un volo dalla Nuova Zalenda. Il viaggiatore è stato testato e poi isolato in un hotel. Sull'isola hanno iniziato le procedure per il tracciamento delle nuove infezioni. Al momento però l'opzione migliore è stata quella di entrare nell'immediato in lockdown per prevenire la diffusione del virus in una zona che fino a ora risparmiata dalla pandemia. Il lockdown sull'isola significherà chiusura di scuole, bar, ristoranti e l'imposizione del coprifuoco notturno. Gli abitanti potranno uscire solo per acquistare generi alimentari o medicine o per ricevere assistenza medica e accedere a servizi bancari.

Anche coloro che dovranno uscire per lavoro hanno permessi speciali. Nonostante il lockdown, però, a fornire un valido supporto agli isolani ci saranno i vaccini. Il primo caso di Coronavirus sull'isola è stato registrato infatti a campagna vaccinale già avviata anche sull'isola. La notizia del primo caso ha spinto centinaia di cittadini nei siti di vaccinazione di tutto il Paese. Ad oggi, però, circa il 31% dei tongani è completamente vaccinato e il 48% ha ricevuto almeno una dose, iniziando così il percorso vaccinale secondo il gruppo di ricerca Our World in Data. Il viaggiatore infetto si trovava tra 215 passeggeri arrivati su un volo da Christchurch, in nuova Zelanda. Tutti loro sono stati sottoposti ad ulteriori screening per accertare il loro stato di salute e valutare nuovi eventuali isolamenti in albergo.