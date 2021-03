Continua ad aumentare il numero delle mini zone rosse o arancione scuro a livello locale per arginare la nuova ondata di Coronavirus, in attesa di scoprire le misure del nuovo decreto (che sostituisce il Dpcm), che dovrebbe essere illustrate questo pomeriggio, e che potrebbe introdurre nuovi parametri per individuare i territori più a rischio. In particolare, dovrebbero poter scattare lockdown automatici dove i contagi superano i 250 casi a settimana ogni 100mila abitanti, oltre a regole più rigide per le fasce gialle e arancioni e ad una chiusura mirata durante la settimana di Pasqua come avvenne a Natale. Ecco, di seguito, quali sono al momento le zone già chiuse a livello provinciale e comunale regione per regione con la nuova mappa dei colori dell'Italia. Si ricordi che sono solo tre le regioni interamente in zona rossa, e cioè Campania, Molise e Basilicata, mentre Lombardia e Piemonte sono in fascia arancione rafforzato.

Alto Adige

È stato prolungato di un'altra settimana il lockdown rigido che va avanti ormai dall'8 febbraio scorso in Alto Adige, come annunciato dal presidente della Provincia autonoma Arno Kompatscher. "Anche se i numeri complessivamente stanno calando, la situazione in terapia intensiva resta critica", ha spiegato il governatore. Tra le cause di questa situazione la presenza delle varianti inglesi e sudafricane. In particolare, nei Comuni con casi di mutazione sudafricana tutti i bambini di asili e scuole elementari saranno testati due volte alla settimana. Medie e superiori restano chiuse.

Piemonte

In Piemonte, che si trova al momento in fascia arancione scuro, ma dove i medici stanno chiedendo a gran voce la zona rossa per fermare il contagio, da sabato 27 febbraio, per effetto di una ordinanza regionale formata dal governatore Cirio i comuni di Craveggia, Villette, Toceno, Malesco, Santa Maria Maggiore e Druogno, in Val Vigezzo nel VCO, sono in zona rossa come Re, in zona rossa già dal 20 febbraio. Dal 3 marzo al 12 sono in zona rossa anche 14 Comuni collegati al focolaio di Cavour: Barge, Bagnolo Piemonte, Crissolo, Envie, Paesana, Gambasca, Revello, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Rifreddo, Sanfront in Valle Po (Cuneo) e Bricherasio e Scalenghe (Torino). Dal 5 al 19 marzo zona rossa anche a Crescentino, in provincia di Vercelli.

Liguria

La regione Liguria è in zona gialla, ma fino al 14 marzo per ordinanza regionale sono in vigore misure restrittive a Ventimiglia e Sanremo.

Emilia Romagna

Fino al prossimo 21 marzo le province di Bologna e Modena sono in zona rossa: qui, come nel resto dell'Emilia Romagna, i contagi hanno subito una impennata e le strutture ospedaliere sotto sotto pressione. A loro si sono uniti anche comuni della Ausl Romagna, ovvero tutti quelli delle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Resta in arancione scuro Reggio Emilia, mentre rischia la rossa il Ferrarese.

Toscana

Nella Toscana attualmente in zona arancione, dal 10 marzo il territorio del comune di Viareggio (Lucca) è in zona rossa fino a domenica 14. Lo prevede l'ordinanza firmata dal presidente della Toscana, Eugenio Giani. Nella regione ci sono poi 20 comuni della provincia di Pistoia e i comuni di Cecina (Livorno) e Castellina Marittima (Pisa) che sono sempre in zona rossa.

Marche

Continua l'emergenza Covid anche nelle Marche. Qui da mercoledì 10 marzo, anche le province di Pesaro Urbino e di Fermo sono entrate in zona rossa, aggiungendosi così a quelle di Ancona e Macerata, già nella massimo fascia di rischio. Resta in zona arancione la provincia di Ascoli Piceno. Lo stabilisce un'ordinanza del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Lazio

Il Lazio resta una delle poche regioni in fascia gialla d'Italia. Tuttavia, non mancano le mini zone rosse locali stabilite per arginare i focolai scoppiati nelle ultime settimane. Così dall’8 marzo sono rossi tutti i comuni della provincia di Frosinone, con la chiusura di scuole, negozi e stop agli spostamenti a causa della presenza delle varianti inglese e brasiliana del Covid-19.

Sicilia

Sono cinque le nuove "zone rosse" in Sicilia per il rischio covid che scatteranno da venerdì prossimo per 15 giorni. Le nuove restrizioni riguardano i comuni di Altavilla Milicia e San Mauro Castelverde, nel Palermitano; Montedoro, in provincia di Caltanissetta; Portopaolo di Capo Passero, nel Siracusano; Raffadali in provincia Agrigento. Lo prevede la nuova ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci.

Sardegna

Anche in Sardegna, l'unica regione in zona bianca d'Italia, l'isola della Maddalena è in zona rossa fino a nuove disposizioni e calo dei contagi. Per ora l'ingresso è riservato solo agli abitanti e per motivi lavorativi o di salute.