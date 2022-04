Le mascherine a scuola rimarranno obbligatorie fino alla fine dell’anno scolastico A differenza di molte strutture al chiuso, a scuola la mascherina rimane obbligatoria fino alla fine dell’anno scolastico e per gli esami di terza media e maturità.

A cura di Giacomo Andreoli

Da domenica 1° maggio le mascherine potranno essere tolte in moltissimi luoghi al chiuso, a partire da bar, ristoranti, negozi e uffici (pubblici e privati). A prevederlo è il decreto Covid del 24 marzo, integrato ieri da un'ordinanza-ponte del ministero della Salute che ha esteso l'obbligo di mascherine ad alcuni luoghi. Si tratta di: trasporto pubblico locale (tram, metro e autobus) e a lunga percorrenza (aerei, navi e treni), ma anche sale teatrali e da concerto, teatri, eventi e competizioni sportive al chiuso (per esempio nei palazzetti). Servirà poi per i "locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati" e per lavoratori, utenti e visitatori di strutture sanitarie ed Rsa.

Non solo: i dispositivi di protezione personale saranno obbligatori anche nelle scuole, fino alla fine dell'anno scolastico, che terminerà il prossimo 8 giugno. Studenti, professori e personale Ata dovranno quindi continuare a indossare le mascherine chirurgiche e le Ffp2 durante le lezioni e tutti gli altri momenti all'interno delle scuole. L'obbligo vale per tutte le persone con più di 6 anni, quindi gli studenti più piccoli rimangono esonerati. Per chi dovrà fare la maturità o gli esami di terza media, poi, l'obbligo viene esteso oltre l'8 giugno e quindi fino alla fine del periodo d'esame.

Oltre alla necessità di mascherina nelle scuole continua ad essere raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. Resta quindi invariato, in ogni caso, il divieto di accedere o rimanere nei locali scolastici se positivi al Covid o se si presenta una sintomatologia respiratoria e temperatura corporea superiore a 37,5°.

Per il prossimo anno scolastico, invece, a meno di nuove varianti più pericolose delle attuali o condizioni pandemiche in peggioramento, non dovrebbe più esserci l'obbligo di mascherina, né per i lavoratori, né per gli studenti.