I collegamenti passeggeri ferroviari con l’Austria da oggi sono interrotti a causa dell’emergenza coronavirus. Con una decisione drastica, infatti, il governo austriaco ha deciso di interrompere la circolazione dei treni passeggeri internazionali al confine del Brennero. Lo stop riguarda tutti i treni passeggeri internazionali, quindi quelli che provengono o sono diretti verso l’Italia, mentre non tocca i treni merci che possono proseguire dopo il cambio del locomotore in Austria. Secondo quanto apprende l'Ansa, la decisione è stata assunta in queste ore da Vienna per l’impossibilità di controllare ogni singolo passeggero in arrivo dal nostro Paese in chiave anti-contagio. Lo stop non riguarda i treni che pur arrivando all’Italia non prevedono fermate nel nostro Paese ma utilizzano in parte la nostra linea ferroviaria solo per raggiungere l’Austria. Anche per loro il via libera dopo il cambio della motrice.

Coronavirus, le merci continueranno a transitare verso l'Austria

Quello dello stop ai treni passeggeri dall’Italia è solo uno dei tanti provvedimenti che in queste ore il governo austriaco sta varando per far fronte al contagio da Covid-19. Già nelle scorse ore ad esempio erano scattati controlli serrati sulle arterie stradali di collegamento tra i due Pesi. I provvedimenti legislativi anti coronavirus firmati oggi dal governo di Vienna consentono però la libera circolazione delle merci e dei lavoratori. Il confine con l'Italia infatti resta aperto al traffico merci e ai frontalieri. Camionisti e lavoratori ovviamente saranno sottoposti ai controlli del caso come il termoscan con inevitabili code al confine.

Coronavirus, controlli a tappeto al confine con l'Austria

I primi controlli sanitari erano partiti ieri ma ancora con persone e mezzi fermati a campione, da oggi invece le direttive sono quelle di fermare tutti come un vero e proprio controllo doganale. Come spiegato dal cancelliere austriaco Sebastian Kurz, potranno lasciare l'Italia solo automobilisti in possesso di un certificato medico che poi dovranno stare in auto-isolamento per due settimane. Lo stop al confine co l'Austria si aggiunge a quello già disposto dalla Slovenia che ha chiuso i confini con l'Italia.