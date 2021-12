L’allarme dell’OMS: “Siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo. Vaccinare i paesi poveri” Maria Van Kerkhove, responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell’OMS: “Siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo, sia per Delta sia per Omicron”.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Penso che siamo di fronte a uno tsunami di contagi nel mondo, sia per Delta (la variante dominante negli ultimi mesi, ndr) sia per Omicron". A dirlo in un'intervista rilasciata a El Pais è Maria Van Kerkhove, responsabile tecnica per la pandemia di Covid dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La scienziata ha fatto appello ai leader politici. "Lo ripeto ai governi: non aspettate ad agire. E non mi riferisco ai confinamenti. Prima di iniziare a vedere un aumento dei ricoveri, per favore, usate le mascherine, favorite il telelavoro, limitate i contatti con altre persone, evitate riunioni, investite nella ventilazione, aumentate la sorveglianza dei genomi dei virus e preparate i vostri ospedali".

Secondo Van Kerkhove, 44enne statunitense già in passato in prima linea contro la Mers, è ancora presto per dire se i contagi di Omicron causeranno una malattia più lieve e per accertarlo servirà ancora qualche settimana. Tuttavia sarebbe drammatico abbassare la guardia perché la combinazione tra Delta e Omicron "sta seminando il caos. Anche in Europa, che ha alti livelli di vaccinazione, ci sono ancora grandi sacche di persone vulnerabili che non sono state vaccinate o non hanno completato il ciclo completo. E questo è il grosso problema, qualunque sia la variante. Ci aspettiamo che Omicron riesca a sfuggire in una certa misura alla risposta immunitaria, ma ciò non significa che i vaccini saranno inutili. Significa solo che potrebbero non proteggere tanto quanto abbiamo visto contro Delta". L'esperta ha quindi fatto appello a chi non ha ricevuto neppure una dose. "Per favore, vaccinatevi".

Van Kerkhove: "Vaccino e test antigenico prima di incontrare altre persone"

L'arrivo dell'ondata Omicron coincide con le prossime festività natalizie, e questo rappresenta un ulteriore elemento di criticità: "Le vacanze uniscono le persone. Quello che chiediamo a tutti – ha spiegato Maria van Kerkhove – è di essere estremamente cauti. È davvero difficile, lo sappiamo. Non c'è rischio zero, ma può essere ridotto se tutti si vaccinano, sottoponendosi a un test antigenico prima di incontrare altre persone, ma anche garantendo una buona ventilazione e indossando la mascherina. Sappiamo che è complicato, perché ci si toglie la maschera per cena o quando si bevono un paio di drink e non è realistico mantenere le distanze tutto il tempo, ma è necessario essere consapevoli dei rischi e mantenere gli occhi aperti".

Leggi anche Quando sarà pronto un vaccino contro la variante Omicron

"Arriveranno nuove varianti dai paesi che non hanno vaccini"

Infine, da parte della dirigente dell'OMS, un appello a vaccinare la totalità della popolazione del pianeta, compresa quella dei paesi a basso reddito: "Continueremo a vedere emergere varianti dove le persone non sono protette. Puoi continuare a somministrare booster alla tua popolazione, ma non sarà mai al sicuro finché altre persone nel mondo non saranno al sicuro. La disuguaglianza nell'accesso ai vaccini non è uno slogan, è reale e le persone stanno morendo. Abbiamo bisogno di molte più persone che combattano per questo". Per questo, Van Kerkhove lancia un messaggio ai Ceo di Pfizer e Moderna: "Non so se mi ascolteranno. Condividano la proprietà intellettuale e favoriscano il trasferimento di tecnologia per aumentare la produzione e rendere disponibili i vaccini ai paesi che vogliono acquistarli.