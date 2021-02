La provincia di Bolzano e la regione Friuli Venezia Giulia tornano a essere rappresentate in rosso scuro nella mappa covid dell'Ue, la rappresentazione grafica dell'incidenza del contagio da coronavirus nel Vecchio Continente. Dopo la prima bozza della mappa, resa nota alla fine di gennaio e poi più volte modificata in base ai nuovi dati disponibili, la cartina è stata nuovamente aggiornata oggi dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie che ha modificato i colori delle varie aree in base ai dati dell'andamento del contagio inviati dai Paesi membri entro martedì scorso.

Le zone rosso scuro in Italia nella mappa covid Ue

Per l'Italia sono soltanto due le aree indicate con il rosso scuro vale a dire il colore che segnala zone ad alto contagio cioè con incidenza del contagio sopra la soglia dei 500 casi ogni 100mila abitanti nei 14 giorni. La regione Friuli Venezia Giulia e la provincia di Bolzano sono esattamente le stesse aree indicate inizialmente come ad alto contagio in una precedente revisione della mappa datata 28 gennaioche aveva escluso invece il Veneto e l'Emilia Romagna, finite in un primo momento nella stessa categoria. Le stesse due aree ora rosso scuro poi erano state riclassificate e indicate non più col rosso scuro ma col solo colore rosso. Ora invece ritorna l'indicazione di zone ad alto contagio.

Cosa è la mappa covid Ue

La mappa Covid Ue viene aggiornata e pubblicata dall'ECDC ogni giovedì a sostegno della raccomandazione da parte del Consiglio Uesu un approccio coordinato alla restrizione della libera circolazione in risposta alla pandemia da coronavirus ma al momento non ha parere vincolante. La proposta prevede che ai cittadini provenienti dalle zone a più altro rischio vengano imposte limitazioni agli spostamenti come l'obbligo di tampone e quarantena per poter viaggiare verso il resto dell'Ue.

Valle D'Aosta colore arancione, unica in Italia

Nell'ultimo aggiornamento le uniche aree in Italia sopra la soglia dei 500 casi ogni 100mila abitanti da 14 giorni e quindi in rosso scuro sono la provincia di Bolzano che fa segnare un 1.279,9 casi e il Friuli Venezia e Giulia che registra invece 554,9 casi. Al contrario è indicata con il colore arancione la Valle D'Aosta che ha come indicatore 119,3, tutte le restanti regioni son invece rosso.

Le zone ad alto contagio in Europa

Tra gli altri Paesi europei Stessa colorazione rosso scuro per quasi tutta la penisola iberica tra Spagna e Portogallo, ma anche per il Sud della Francia, la parte meridionale della Svezia, la Repubblica ceca, Lettonia, Estonia e Slovenia.