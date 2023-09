La moglie di Giuseppe, morto a Brandizzo: “Ho aperto Facebook e ho trovato il suo nome tra le vittime” Lo sfogo di Daniela, moglie di Giuseppe Sorvillo, una delle cinque vittime della strage di Brandizzo: “Ho guardato Facebook, ho letto i nomi delle vittime e ho visto quello di mio marito”.

A cura di Ida Artiaco

"Ho guardato Facebook, ho letto i nomi delle vittime e ho visto quello di Giuseppe. Mi sono sentita abbandonata dallo Stato". A parlare è Daniela, moglie di Giuseppe Sorvillo, una delle cinque vittime della strage di Brandizzo: l'uomo stava lavorando insieme ad altri 4 colleghi della Si.gi.fer di Bordo Vercelli alla manutenzione straordinaria dei binari quando è stato travolto e ucciso da un treno la sera del 30 agosto scorso.

Daniela, come il marito originaria di Caserta, si è sfogata in una intervista al Corriere della Sera, nel corso della quale ha spiegato di essere venuta a sapere della morte di Giuseppe tramite i social network.

"Ho saputo dell’incidente e della morte di mio marito da Facebook. Mi sono sentita abbandonata dallo Stato", ha ripetuto la donna, che ha ricordato come abbia invece trovato aiuto nelle famiglie dei compagni di classe dei suoi due figli, una bambina di 9 anni e un maschietto di 7.

Ma vicino a lei è anche Paolo Bodoni, sindaco di Brandizzo, luogo della strage ma anche comune di residenza della famiglia Sorvillo. Il primo cittadino tramite i suoi canali social ha anche lanciato una raccolta fondi a favore di Daniela e dei suoi figli.

"Brandizzo è stata colpita severamente dalla tragedia occorsa sui binari la notte del 30 agosto dove 5 persone hanno perso la vita. Non lo dimenticheremo mai. Ma adesso ho un impegno da portare avanti: sostenere con ogni mezzo Daniela e i suoi due bimbi. Hanno necessità urgenti, giornaliere, importanti, come qualsiasi altra famiglia e Beppe non c'è più. In sua memoria, ma specialmente per aiutare concretamente Daniela, si è aperta una raccolta fondi, che grazie all'impegno dell'associazione Una Finestra Su Brandizzo (che ringrazio di cuore), sta andando avanti e si stanno raccogliendo risorse per questa nostra famiglia brandizzese che dobbiamo aiutare", ha scritto sulla propria pagina Facebook.