Continuano a emergere in tutta Italia nuovi focolai di Coronavirus. Preoccupa lo scoppio di cluster, che vanno immediatamente identificati e circoscritti. Non è una sorpresa per gli esperti. Anzi, si tratta di un fenomeno già messo in conto come conseguenza della fine del lockdown e la riapertura di frontiere e attività economiche. "Eravamo consapevoli che avremo affrontato una stagione di convivenza con il virus. Dobbiamo essere veloci, incisivi, determinati per poter ricondurre i focolai alla normalità nel più breve tempo possibile. Questa è la nostra sfida", ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza. Ad oggi molti sono quelli identificati da un angolo all'altro della Penisola. A preoccupare sono stati nelle ultime settimane i casi di persone positive rientrate dalle vacanze, con nuovi focolai che si sono sviluppati dopo il ritorno di comitive di giovani in Italia da Malta, Grecia, Spagna e Croazia ma anche in resort e alberghi nel nostro Paese, in primis dalla Sardegna. A ciò si aggiunga la preoccupazione legata alla riapertura delle scuole, che è avvenuta in molte regioni il 14 settembre. Secondo il monitoraggio settimanale dell’Iss e del ministero della Salute aggiornato alla scorsa settimana, al momento tutto il territorio italiano sono 2.387 i casi di cluster attivi, di cui 698 nuovi.

Ecco la mappa aggiornata regione per regione dei nuovi focolai Covid nel nostro Paese.

Sardegna

Situazione particolare in Sardegna dove un focolaio di contagio è emerso sull'Isola di Santo Stefano, a La Maddalena, all'intero di un resort con centinaia di turisti dopo che un lavoratore stagionale è stato ricoverato per Covid. I controlli a tappeto hanno confermato la positività di 26 persone tra cui però solo uno è un turista mentre tutti gli altri fanno parte del personale. Per giorni si è tenuto in quarantena oltre 470 persone tra turisti e personale che però dopo i test saranno lasciati andare via. I positivi saranno invece gestiti in loco senza ulteriori spostamenti e salvo necessità di ricovero. "Dei 25 del personale, solo 3 sono residenti a La Maddalena. I dipendenti sono circa per metà sardi di diverse località" ha spiegato il sindaco della cittadina sarda. Allerta anche per i cluster generati nelle discoteche in Costa Smeralda prima della chiusura in particolare per alcuni contagi di turisti di ritorno da Porto Rotondo.

Porto Cervo e Costa Smeralda

A preoccupare sono soprattutto i focolai scoppiati all'interno di alcuni locali cult della movida della Costa Smeralda. In particolare, occhi puntati sul Billionaire di Porto Cervo: qui oltre 60 dipendenti sono risultati positivi al Coronavirus, di cui uno, un barman sulla cinquantina, è finito intubato in terapia intensiva, ed anche il proprietario, Flavio Briatore, è risultato tra i contagiati dopo essere stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano per un'altra patologia. È partito il tracciamento dei contatti, anche se l'impresa non sarà facile perché molti dei tremila clienti che hanno frequentato il locale prima della chiusura stagionale lo scorso 17 agosto hanno lasciato nomi falsi. Ma i controlli delle autorità sanitarie hanno interessato anche altre discoteche note come il Sottovento, il cui gestore è ancora ricoverato a Sassari, il Phi Beach di Baja Sardinia e il camping Isuledda, a Cannigione, nel territorio di Arzachena, dove sono stati riscontrati alcuni casi di positività.

Liguria

In Liguria, preoccupa la situazione a La Spezia, dopo il focolaio sarebbe scoppiato tra persone di origine sudamericana che si sarebbero riunite in Toscana a metà agosto. Viene in particolare monitorato il focolaio di una struttura psichiatrica a Castelnuovo Magra, dove sono state trovate più di 20 persone positive. Intanto, è stata stabilita la zona nel quartiere Umbertino sempre a La Spezia dove con un'ordinanza si sono imposte misure più rigide, provocando le proteste dei residenti. A livello regionale, tra i cluster più grossi dell'ultimo periodo si ricordi quello individuato in un ristorante sushi-bar nel Savonese.

Marche

In provincia di Pesaro e Urbino, un nuovo mini focolaio è emerso a Fratte Rosa a seguito di un caso di importazione del virus dall'estero. Un turista proveniente dalla Francia e in visita ai parenti è risultato positivo al Covid 19 e in seguito ai controlli sui contatti sono emersi altri cinque soggetti positivi. Sotto controlli invece il cluster che era partito dal comune di Montecopiolo, dove decine di persone si erano ritrovate a una rimpatriata e diversi di loro si sono quindi contagiati. La stragrande maggioranza dei ’precettati’ è stato individuato grazie all'attenta indagine epidemiologica scattata dopo l’emersione del primo caso, quello di una 42enne che aveva accusato i primi sintomi dopo la festa con i compagni della classe ’78 in un locale del paese.

Calabria

In Calabria il focolaio che desta più preoccupazione è quello di Messignadi, frazione di Oppido Mamertina, dichiarata zona rossa. Nei giorni scorsi sono risultate positive due donne e un bambino riconducibili al primo nucleo familiare contagiato, ma i tre soggetti non erano stati posti in quarantena e si teme possano aver contagiato altre persone. Sotto controllo invece il cluster di Coronavirus segnalato a Cosenza dove alcuni congiunti della bimba di quattro anni ricoverata all'Annunziata per sottoporsi ad un intervento chirurgico, e per questo sottoposta a tampone che ha dato esito positivo, sono risultati a loro volta infetti dal Covid 19. Positivi vengono segnalati anche dal Cara di Crotone.

Veneto

Dopo i focolai scoppiati a seguito del ritorno die vacanzieri, in Veneto ce ne sono anche altri da tenere d'occhio, come quello emerso nel reparto di Medicina della Casa di Cura "Madonna della Salute" di Porto Viro, in provincia di Rovigo. Focolaio individuato però anche in un'azienda di carni della provincia di Treviso: all'Aia di Vazzola sono circa duecento i positivi. 18 di quest'ultimi arrivavano dall'estero.

Lombardia

In Lombardia, finora la regione italiana più colpita dall'emergenza Coronavirus, si era contraddistinto il focolaio nel Mantovano, dove si registrano nuovi contagi. Dal 4 agosto si è registrato un cluster con 130 persone positive in un'azienda agricola a Rodigo. È il risultato dei tamponi che Ats Valpadana ha effettuato dopo che 97 operai positivi erano stati individuati nei giorni scorsi. Un altro focolaio è a Como dove due ragazzi di rientro dalla Croazia hanno contagiano i genitori innescando un cluster. Al momento, però, si continua a monitorare il caso di contagio al Palazzo di Giustizia di Milano segnalato il 4 settembre.

Emilia Romagna

Ancora aumento dei contagi di Coronavirus in Emilia Romagna, ormai non più legati a casi di giovani rientrati dalle vacanze all'estero, da Croazia, Malta e Grecia. Oltre alla situazione scuole, preoccupa un focolai scoppiato a Cesena dopo una festa da ballo privata organizzata da un gruppo di giovanissimi amici. Dopo la positività di uno studente di un liceo linguistico, è risultato contagiato un ragazzo di un altro istituto, così è finita in quarantena tutta la classe. Si tratta di 26 studenti che saranno a breve sottoposti al tampone.

Bologna

I casi di positività accertati del focolaio collegato al magazzino BRT, ex Bartolini, in zona Roveri a Bologna sono 117, dieci dei quali tra gli ospiti del Centro di Accoglienza Straordinaria (Cas) per richiedenti asilo di via Mattei. L’attività del magazzino non si è comunque mai fermata, così come hanno denunciato anche i sindacati. Il contagio da Coronavirus sarebbe ben più diffuso nel settore della logistica, al punto che SiCobas ha inviato una lettera al governo, in data 29 giugno 2020, per chiedere un incontro urgente per discutere della situazione. Nei giorni scorsi, è arrivata anche la notizia di un nuovo focolaio tra i lavoratori di TNT, sempre a Bologna, con 28 contagi confermati dall'azienda (32 per i sindacati).

Piemonte

In Piemonte ha suscitato preoccupazione un focolaio concentrato nella comunità dominicana a Vercelli, scoppiato dopo una serata in discoteca. I nuovi infetti erano circa quaranta. Di ritorno da Santo Domingo, e prima di manifestare i sintomi della malattia, un uomo appartenente alla comunità è entrato in contatto con vari connazionali che, a seguito del tracciamento e del successivo controllo effettuato dall'Asl, sono poi risultati a loro volta positivi. Si tratta per lo più di giovani, la maggior parte dei quali totalmente asintomatici. Ma al momento, si segnala il cluster individuato a Rivarolo all'interno di una Rsa. Sono circa una decina i positivi domiciliati in una casa di riposo.

Trentino

In Trentino c’è stato il focolaio di Rovereto: il cluster scoperto a fine luglio alla ditta di spedizioni Bartolini con decine di contagiati, tra cui i familiari di alcuni dipendenti, sembra al momento circoscritto. Ma l'ultimo, in ordine temporale, riguarda la filiera della lavorazione della carne. Le indagini epidemiologiche, estese anche ai familiari dei lavoratori di uno stabilimento in via Maccani a Trento, risultati positivi ai primi test, stanno confermando infatti i sospetti delle autorità sanitarie che stanno monitorando la situazione.

Alto Adige

In Alto Adige, a Bolzano, sale l'allerta per i possibili cluster nelle scuole, dopo che è stato trovato un secondo caso covid in una scuola superiore. Dopo il caso di alcuni giorni fa all'istituto tecnico di lingua tedesca Max Valier, un altro studente è risultato positivo al test per il coronavirus. Per ragioni di sicurezza l'intera classe è stata posta in quarantena. Per le altre studentesse e studenti le lezioni proseguiranno normalmente.

Toscana

Diversi i focolai scoppiati negli ultimi mesi in Toscana. La Asl Toscana nord ovest sta continuando i controlli nella provincia di Massa Carrara per individuare le persone che nelle scorse settimane sono entrate in contatto con i migranti ospiti di due centri di accoglienza, una nel comune di Carrara e una nel Comune di Massa, tutti positivi al Covid-19. Il primo caso ha portato a 36 isolamenti e a 19 positivi. Per quanto riguarda il secondo cluster sono 70 i contatti già accertati e quindi in isolamento sanitario, ma l'indagine epidemiologica continua. Per i contagiati è stata disposta la quarantena nelle strutture. Un altro focolaio è stato scoperto in una casa di accoglienza per richiedenti asilo a Porcari (Lucca), al cui interno sono presenti 13 persone straniere positive, tutte asintomatiche. Il primo positivo è stato scoperto dopo essersi sottoposto al test sierologico per motivi di lavoro. L'esito dei controlli è di 13 positivi, 5 a bassa carica e 8 a carica normale. Nessuno presenta sintomi. Nessuno degli operatori della cooperativa che gestisce la casa di accoglienza è invece risultato positivo. Nella Regione inoltre sono più di 550 i ragazzi che dall'11 agosto hanno segnalato alla Asl Toscana Nord-Ovest la loro presenza nella discoteca Seven Apples di Pietrasanta, nella notte fra l'8 e il 9 agosto, dove potrebbero essere entrati in contatto con la 20enne che, rientrata da una vacanza in Grecia, a Mikonos, ha poi scoperto di essere positiva al Covid-19.

Lazio

Sono vari i focolai scoppiati nel Lazio dall'inizio della Fase 2 dell'emergenza Coronavirus. Tra gli ultimi quelli legati ai rientri di vacanzieri dalla Sardegna che ha spinto l'assessore alla salute a chiedere controlli alla partenza dall'Isola per evitare contagi a bordo delle navi in arrivo .due terzi dei casi infatti sono di importazione e il 30 per cento, uno su tre, arriva appunto dalla sola Sardegna. Allerta ad Anguillara Sabazia dove due ragazzi rientrati in regione hanno partecipato ad alcune serate organizzate tra il 14 e il 15 agosto prima di accorgersi di essere stati contagiati. Infine, si monitora da alcuni giorni il caso di positività di uno studente iscritto alla Marymount International. La Asl ha messo in isolamento domiciliare 60 persone, tra cui compagni di classe e insegnanti, in via prudenziale.

Campania

Aumentati i numeri dei positivi nelle ultime settimane in Campania. Dopo il focolaio registrato a Mondragone, in provincia di Caserta a preoccupare ora è il focolaio di Roccamonfina acceso da tre ragazzi rientrati dalla Grecia:e che ora conta 19 contagiati. Altri positivi legati ai rientri dall’estero sono a Teverola e ad Aversa. sotto controllo invece il focolaio a Sant'Antonio Abate partito dall'hotel-castello la Sonrisa, che aveva portato alle disposizioni per una mini zona rossa nella cittadina in provincia di Napoli.

Puglia

Dopo i focolai scoppiati tra Cerignola e la provincia di Bari e di Lecce, legati per la maggior parte ai rientri dei vacanzieri dalla Grecia in Puglia, si monitora la situazione Covid-19 alla Rsa "Villa Genusia" di Marina di Ginosa (Taranto) e soprattutto il focolaio scoppiato a Polignano a Mare nell'azienda ortofrutticola Sop a cui sono collegati 200 contagi, di cui 90 a Polignano e il resto in altri 11 comuni pugliesi. Per questo il sindaco di Domenico Vitto ha rinviato l'apertura delle scuole dal 24 al 28 settembre, firmando un'ordinanza.

Sicilia

In Sicilia sono molti i contagi legati a rientri da Malta che ha collegamenti diretti con l'Isola. Al momento, sotto osservazione è la situazione a Palermo dove sono saliti a 25 i positivi alla Missione speranza e carità del frate laico Biagio Conte, che ospita centinaia di senzatetto, trasformata in una sorta di zona rossa dalla quale non si può entrare e uscire. "Viviamo una grandissima difficoltà – spiegano i volontari della struttura – E chiediamo a tutti, soprattutto a chi ha dei compiti di responsabilità sanitaria, politica e istituzionale di aiutare la Missione. Non abbiamo i mezzi né le forze per organizzare un impegno così gravoso per la messa in quarantena e la cura di un numero elevato di persone”. Allerta anche a Corleone, dove nei giorni corsi si ono tenuti due matrimoni a cui hanno partecipato 7 persone infette.

Abruzzo

In Abruzzo un focolaio in ambito familiare scoperto in Valle Peligna ma a usa della presenza di persone giovani con contatti sociali elevati le analisi su ulteriorii infezioni son ancora in corso. Son già alcune decine le persone in isolamento in attesa dei test. In Regione era stato scoperto un focolaio nello stabilimento Amadori di Controguerra (Teramo), dove sono stati accertati 11 casi tra i dipendenti dello stesso turno di lavoro, a cui si aggiungono tre casi relativi a contatti familiari del primo paziente. Sono 47, fa sapere la Asl di Teramo, i dipendenti che facevano parte dello stesso turno di lavoro di una donna che, risultata positiva, da tre giorni è in isolamento domiciliare.