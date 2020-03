La mappa dei contagiati da Coronavirus in Italia si allarga, con 9172, di cui 724 guariti e 463 decessi (l'ultimo dato diffuso dalla Protezione Civile, è quello delle 18 di lunedì 9 marzo 2020). I ricoverati con sintomi sono 4.316, quelli in terapia intensiva sono 733.L'Italia è il secondo paese al mondo per numero di morti da Coronavirus Covid-19. Ci sono diversi motivi per cui l'Italia è tra i Paesi occidentali con il più alto numero di casi confermati. D'altronde ciò, già qualche giorno fa, prima che l'emergenza scoppiasse nel Nord Italia, era emerso dai dati della John Hopkins University, che giorno dopo giorno elabora una mappa degli infetti, monitorando la diffusione del virus del mondo. I contagiati italiani sono circoscritti al momento nelle seguenti regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Liguria, Campania, Piemonte, Toscana, Marche, Lazio, Sicilia, Puglia, Abruzzo, Calabria, e nella Provincia autonoma di Bolzano, dove le autorità hanno deciso di mettere in campo misure straordinarie per contenere il rischio di ulteriori casi. I focolai di maggiore entità e più pericolosi restano quelli in Veneto e Lombardia. Ecco la situazione regione per regione, aggiornata alle 18.00 di lunedì 9 marzo 2020. A partire dal 7 marzo è possibile anche consultare la mappa del contagio in Italia realizzata dalla Protezione Civile.

Lombardia: 5.469

Emilia Romagna: 1.386

Veneto: 744

Piemonte: 350

Marche: 323

Toscana: 208

Campania: 120

Liguria: 109

Lazio: 102

Friuli Venezia Giulia: 93

Sicilia: 54

Puglia: 50

Trentino: 41

Abruzzo: 30

Umbria: 28

Sardegna: 19

Valle d'Aosta: 15

Molise: 14

Calabria: 11

Basilicata: 5