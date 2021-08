Kabul, aeroporto nel caos: spari e molti civili corrono sulle piste per salire sugli aerei

Momenti di altissima tensione al”aeroporto della capitale afghana dove sono in corso di svolgimento le operazione di evacuazione: si sentono boati ed esplosioni in città, mentre tra gli aerei c’è chi disperatamente cerca di trovare un posto per scappare da una città ormai fuori controllo.