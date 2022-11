Investe 17enne e non si ferma, il presidente della Provincia nei guai: “Non mi son accorto di nulla” Il presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e sindaco di Piedimulera, Alessandro Lana, è finito nei guai con l’accusa di omissione di soccorso.

A cura di Antonio Palma

Al volante della sua auto lungo un strada provinciale, avrebbe investito una ragazza di 17 anni colpendola con la parte anteriori destra del mezzo causandole alcune ferite e microfratture ma mentre latri soccorrevano la giovane, lui si è allontanato dileguandosi. Per questo il presidente della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e sindaco di Piedimulera, Alessandro Lana, è finito nei guai con l'accusa di omissione di soccorso.

L'episodio risale allo scorso 31 ottobre lungo la via Nazionale, a Vogogna, ma è venuto alla luce solo quando la questione è stata portata nelle aule del Consiglio provinciale dai gruppi di minoranza. Lana dal suo canto si è scusato per l'accaduto, sostenendo di non essersi accorto di nulla di quanto era avvenuto.

Il primo cittadino piemontese e presidente di Provincia ha spiegato di essere accorto di un urto della parte destra della sua vettura ma di averlo ricondotto a un impatto con un muretto che costeggia la carreggiata in quel punto.

“Mi sono distratto e non ho avuto la minima percezione di aver urtato una persona, ma soltanto di aver colpito lo specchietto contro il muretto o la ringhiera del ponte, altrimenti mi sarei subito fermato” ha spiegato infatti Alessandro Lana che dopo aver appreso che i carabinieri stavano cercando un presunto pirata della strada si è subito presentato in caserma per chiarire i fatti, prima ancora che fosse identificata la sua auto.

“Dopo avere appreso che l’investimento della ragazza avrebbe potuto essere stato causato dal mio comportamento, mi sono immediatamente posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, presentandomi spontaneamente dai carabinieri di Premosello Chiovenda, accompagnato dal mio difensore, per il compimento di tutti i dovuti accertamenti mettendomi anche a disposizione della famiglia per incontrarli” ha affermato infatti il Sindaco

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la ragazza stava tornando da scuola e camminava lungo il ciglio della strada dove non esistono marciapiedi quando la Ford di Lana l'ha colpita con lo specchietto. La ragazza è caduta urtando un palo e procurandosi delle microfratture alla caviglia con una prognosi di 15 giorni.