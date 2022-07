Interviene per fermare una lite a Rovigo, ucciso da coltellata che gli ha reciso l’arteria femorale La tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica in un casale nelle campagne del rodigino dove l’uomo viveva, a Lendinara.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Colpito da un fendente che gli ha reciso l'arteria femorale mentre cercava di calmare gli animi e sedare una lite tra due conoscenti. Così un uomo è stato ucciso ed è morto tragicamente nelle scorse ore a Lendinara, piccolo comune della provincia di Rovigo.

La tragedia si è consumata nella notte tra sabato e domenica in un casale nelle campagne del rodigino dove l’uomo viveva.

La vittima del terribile episodio è un immigrato di origine marocchina che lavorava come bracciante agricoli nella zona del Polesine.

A sferrare il fendente mortale sarebbe stato un suo connazionale che abitava nello stesso casale e con lui condivideva anche il lavoro nei campi. Dopo la coltellata, l’aggressore è scappato ed è ora ricercato dai carabinieri, intervenuti sul posto anche con i reparti della scientifica per i rilievi del caso.

Il luogo dell’accaduto

A lanciare l’allarme e a raccontare l’accaduto sono stati gli altri coinquilini dello stabile, anche loro braccianti stranieri, tra cui uno rimasto ferito a sua volta dalle coltellate.

Stando al loro racconto, nel casale di via Ca' Mignola Bassa sarebbe nata una lite per futili motivi.

La vittima si era frapposta tra due contendenti per sedare gli animi quando l’omicida avrebbe estratto il coltello, iniziando a sferrare fendenti a chiunque gli capitasse a tiro.

Nella furia avrebbe colpito la vittima con una coltellata che gli ha reciso l'arteria femorale, rivelandosi fatale.

Per lui inutili i successivi soccorsi medici. Non è grave invece l’altro ferito, accompagnato in ospedale e medicato.