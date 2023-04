Incidente sulla A4, violento tamponamento tra furgone e camion nella notte: un morto e 2 feriti Tamponamento tra furgone e camion sulla A4, tra i caselli di Padova Est e Padova Ovest, nella notte tra venerdì e sabato 8 aprile: un uomo di 48 anni è morto sul colpo, altri 2 feriti trasportati in ospedale.

A cura di Gabriella Mazzeo

foto di archivio

Un incidente mortale è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato 8 aprile lungo l'autostrada A4. Il bilancio delle vittime è di un morto e due feriti. Stando a quanto accertato, un furgone con a bordo tre persone ha tamponato un camion in autostrada tra i caselli di Padova Est e Padova Ovest. Il tutto sarebbe avvenuto intorno alle 4 del mattino e le cause dello scontro sono ancora tutte da accertare.

Lo schianto è stato violento, tanto da causare la morte sul colpo del conducente del furgone. Altre due persone sono rimaste ferite e ancora nulla si sa sulle loro condizioni di salute. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e il personale sanitario del Suem 118 che ha trasferito i feriti al pronto soccorso.

Stando a quanto riferito, due persone sono state estratte ancora vive dall'abitacolo delle vetture. Uno dei feriti sarebbe stato portato in ospedale in condizioni gravi per le ferite riportate nello schianto, mentre l'altro avrebbe riportato lesioni più lievi. Non si conosce ancora l'identità delle persone coinvolte nell'incidente, ma secondo le prime informazioni il conducente deceduto sul colpo sarebbe un uomo di 48 anni. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimare la vittima, ma senza successo.

Il personale medico di primo soccorso non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 48enne avvenuto purtroppo pochi istanti dopo lo schianto. Le forze dell'ordine invece si sono adoperate per effettuare tutti i rilievi del caso e per il ripristino delle condizioni di sicurezza di quel tratto della A4 per il traffico stradale.