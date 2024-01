Incidente a Rio Saliceto, bus esce di strada e finisce in un fossato: bloccati nel mezzo 50 studenti Incidente oggi a Rio Saliceto (Reggio Emilia), dove un pullman di linea è uscito di strada con 50 persone a bordo, per lo più studenti, lungo la SP 48: ferita una donna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ida Artiaco

Tanta paura ma per fortuna solo un ferito non grave nell'incidente che si è verificato oggi a Rio Saliceto (Reggio Emilia), dove un pullman di linea è uscito di strada con 50 persone a bordo, per lo più studenti, lungo la SP 48.

Sono stati evacuati dai vigili del fuoco di Reggio Emilia tutti i passeggeri rimasti bloccati nel mezzo. Ancora in corso la messa in sicurezza dell'area e la rimozione del pullman.

Tutto è successo poco dopo le 13 quando un bus del trasporto pubblico locale di Seta ha sbandato e si è ribaltato di lato finendo in un piccolo fossato a bordo della carreggiata, in via San Ludovico a Rio Saliceto, sulla strada che porta a Correggio, in provincia di Reggio Emilia.

Tutti i passeggeri, tra cui numerosi studenti che stavano facendo ritorno a casa da scuola, sono usciti dall'abitacolo e messi in sicurezza. Sul posto anche la polizia locale dell'Unione Pianura Reggiana e i carabinieri che hanno chiuso temporaneamente il tratto di strada per consentire i soccorsi e il recupero del mezzo di trasporto. Le cause dell'incidente sono ancora da ricostruire e al vaglio degli inquirenti.

A quanto si è appreso successivamente una signora, che era insieme agli studenti sul bus, è rimasta ferita e portata via in barella in codice 1 ossia di bassa gravità. Sul posto sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco da Modena e Reggio Emilia che hanno evacuato le persone dopo aver infranto il vetro anteriore del mezzo.

In una nota Seta (Società Emiliana Trasporti Autofiloviari) ha spiegato che "il bus è di nostra proprietà ma in affidamento ad azienda subaffidataria esterna. La centrale operativa di Seta, allertata dal conducente, ha immediatamente richiesto l’intervento del servizio 118 e della Polizia Locale di Correggio. I feriti sono stati soccorsi dagli operatori del servizio 118, intervenuti prontamente sul posto con 4 autoambulanze. La centrale operativa di Seta ha inoltre disposto l’intervento del personale interno di pronto intervento, a supporto delle Forze dell’Ordine e dei sanitari nonché per coordinare la rimozione del bus incidentato. Il servizio sulla linea 43 è stato ripristinato nel giro di un’ora circa, grazie all’intervento di un mezzo sostitutivo. L’esatta dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della Polizia Locale di Correggio, che ha effettuato i rilievi di legge e provveduto a regolare il traffico in zona".