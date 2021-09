Incarico e nozze lo stesso giorno, prof firma contratto a scuola in abito da sposa e corre in chiesa La giovane insegnante, che aveva proprio quel giorno il suo matrimonio, ha potuto comunque firmare il contratto a scuola ma sono in tanti a lamentare di aver ricevuto l’email di convocazione con un preavviso davvero minimo, addirittura la sera prima, come molto probabilmente sarà capitato anche alla professoressa sposa.

A cura di Antonio Palma

Era già tutto organizzato per le sue nozze, abito, orari e cerimonia erano stati fissati da tempo, così, quando dalla scuola l’hanno chiamata a firmare il contrato annuale di docente nello stesso giorno del matrimonio, lei si è presentata all’Istituto scolastico vestita da sposa per assumere l’incarico e poi è corsa in chiesa dove il suo sposto la attendeva per il sì. Protagonista dell’insolita scena una neo docente di matematica dell’IISS Majorana di Martina Franca, in provincia di Taranto, la professoressa Carmela Santoro, le cui foto in abito bianco a scuola il 6 settembre scorso sono diventate virali online. A raccontare la sua storia è stato lo stesso Istituto di Istruzione Superiore pugliese attraverso i suoi canali social.

"Ne abbiamo viste tante nella scuola, ma una così mai” hanno scritto dalla scuola in un post con parole piene di apprezzamento per la docente. “Una nuova collega, almeno per quest'anno, doveva firmare l'assegnazione dell'incarico annuale per la disciplina di Matematica, aveva un impegno molto importante ma ha trovato il modo di venire comunque a scuola” su legge ancora nel post che conclude: “Auguri Carmela, sei già entrata nei nostri cuori". Un post molto condiviso con centinaia i commenti in cui si alternano messaggi di auguri ad altri di riflessioni su quanto accaduto e accade spesso ai precari della scuola con avvisi all’ultimo momento che costringono tanti a stravolgere la loro vita.

La giovane insegnante che aveva proprio quel giorno il suo matrimonio ha potuto comunque firmare il contratto ma sono in tanti a lamentare di aver ricevuto l'email di convocazione con un preavviso davvero minimo, addirittura la sera prima, come molto probabilmente sarà capitato anche Carmela. “Una foto tristissima che dimostra cosa deve sopportare un precario per poter mantenere il proprio posto di lavoro. O prendi servizio o perdi il lavoro, questa foto ne è la palese e triste prova" ha sottolineato un utente.