Ben 800 euro di multa e na sanzione accessoria del ritiro immediato della patente di guida, è questa la pena che si è visto recapitare uno spericolato automobilista che percorreva l’autostrada A5 Torino Aosta come se fosse in un circuito da corsa, alla folla velocità di oltre 240 chilometri orari. A beccarlo gli autovelox piazzati lungo l’arteria autostradale dalla polizia che lo hanno immortalato mentre percorreva il tratto valdostano della A5 precisamente alla velocità di 242 chilometri orari. Un vero e proprio record per il tratto dove il limite di velocità è già quello massimo consentito dalla normativa sulle autostrade e cioè 130 chilometri orari.

L’episodio risale allo scorso fine settimana quando agli agenti della polizia stradale di Aosta che controllavano l’autovelox non è rimasto altro da fare che elevargli una multa da 845 euro per eccesso di velocità. La sanzione in questi casi infatti aumenta a seconda della velocità rilevata dall'autovelox: più è alta rispetto al limite imposto dal tratto autostradale, maggiore è il verbale da pagare. Per l’automobilista è scattata anche la sospensione e il ritiro della Patente per almeno sei mesi e che potrà arrivare anche a un anno.

Del resto il tipo di strada con un lungo rettilineo pianeggiante sembra attirare molti gli amanti della velocità visto che in pochi giorni di controlli la stessa polizia stradale ha elevato altre sanzioni per eccesso di velocità ad altri due automobilisti che hanno sfondato il muro dei 200 chilometri orari mentre già lo scorso settembre il rilevatore di velocità aveva fotografato un'autovettura mentre sfrecciava a 240 chilometri orari.