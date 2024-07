video suggerito

Imola, bambina di 5 anni annega nella piscina di un hotel La tragedia è avvenuta nella piscina del Molino Rosso, un hotel di Imola poco distante dall’uscita dell’autostrada A14. Inutili i soccorsi. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

3 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una bimba di cinque anni è morta nel pomeriggio di oggi nella piscina del Molino Rosso, un hotel di Imola poco distante dall’uscita dell’autostrada A14. Intervenuti tempestivamente, i sanitari del 118 hanno cercato di rianimare la piccola per quasi un’ora ma – arrivati al Pronto soccorso – i medici ne hanno dovuto constatare il decesso.

Sul posto i Carabinieri di Imola, che hanno effettuato i colloqui con i testimoni della tragedia. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 18 la bambina sarebbe stata accompagnata in piscina dalla mamma. Ad un tratto, i numerosi bagnanti hanno segnalato con urla e gesti, attirando l’attenzione dei ’bagnini’ a bordo vasca: il corpo della bambina galleggiava in modo innaturale sull’acqua. Uno dei bagnini si è tuffato e l'ha recuperato, ma non respirava già da un po'. Spetterà ora ai carabinieri ricostruire la dinamica del dramma.