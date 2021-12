Il presepe di Villalta e l’omaggio alla paternità: Giuseppe culla Gesù e Maria riposa dopo il parto Nel presepe in strada realizzato a Villalta, in provincia di Forlì, ad attirare l’attenzione dei turisti è stata la Natività nella quale si vede Gesù Bambino cullato da Giuseppe mentre Maria riposa dopo il parto. Un omaggio alla paternità spiegano gli autori che ha un richiamo ben preciso.

Tempo di Natale, tempo di presepe, non solo in casa ma anche in strada. E tra quelli più ammirati come ogni anno c'è quello di Villalta, frazione di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena. Quest'anno però i volontari che lo hanno realizzato hanno voluto rappresentare la Natività in maniera diversa, dando a Giuseppe e Maria un ruolo attivo che sembra voler omaggiare la paternità o piuttosto bilanciare i ruoli della famiglia.

Gesù Bambino infatti è stato posto tra le braccia del padre, Giuseppe, che lo culla poco dopo la nascita, è seduto sul classico cumulo di fieno che viene rappresentato in ogni presepe. Maria intanto è sdraiata accanto ai due, mentre riposa dopo il parto. Una rappresentazione insolita che ha fatto storcere il naso a qualcuno, mentre qualcun altro ha tacciato di perbenismo chi ha voluto dare una lettura nuova alla Natività. "La Madonna che riposa e Giuseppe col bambino…. È proprio fantasia!", il tenore dei commenti affidati ai social.

Abbiamo voluto dare visibilità alla piena paternità di Giuseppe

A spiegare il tutto ci hanno pensato proprio i volontari a cui è stata affidata la realizzazione del presepe che hanno spiegato che si tratta semplicemente della fedele messa in pratica di una lettera pastorale che il vescovo di Cesena, Douglas Regattieri,aveva di recente dedicato alla figura di San Giuseppe, in occasione della sua celebrazione. Una lettera denominata ‘Tutto suo padre, Gesù il figlio di Giuseppe’ e accompagnata proprio da un’immagine di San Giuseppe in piedi con Gesù Bambino tra le braccia. "Abbiamo voluto dare visibilità a quella bella immagine di una piena paternità di Giuseppe – hanno spiegato gli autori della Natività – che culla suo figlio appena nato come qualunque papà, lasciando riposare Maria".