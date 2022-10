Il legame tra salute e ambiente: a Teramo tre giorni di convention per “One Health One Earth” A Teramo tre giorni di incontri per “One Health One Earth” sul tema del legame tra salute e ambiente. Durante l’evento promosso anche il premio internazionale One Health Award (OHA)

Una convention di tre giorni dedicata alla salute e al pianeta. Nasce dall’indissolubile legame tra natura e benessere dell’umanità “One Health One Earth”, manifestazione di tre giorni promossa a Teramo dall'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Dal 14 al 16 ottobre studiosi, opion maker ed esponenti delle istituzioni si confronteranno per un cambiamento di mentalità e di prospettiva. Previsto per il 15 ottobre anche l'incontro "One Health One Earth. La salute globale. Istituzioni e politica davanti alla sfida più grande" moderato dal direttore di Fanpage.it Francesco Cancellato.

“Per molto tempo si è pensato che la salvezza dell’umanità fosse nel proteggersi dalla natura; poi che fosse nel distanziarsi dalla natura – hanno spiegato gli organizzatori – . Ora stiamo raggiungendo la consapevolezza che la nostra salute-salvezza è con la natura. Una sola salute un solo pianeta è la parola d’ordine del nostro tempo segnato dalla pandemia e dalle minacce all’ecosistema”.

Nell’ambito dell’evento sarà promosso anche il premio internazionale One Health Award (OHA), momento centrale delle tre giornate. Il premio è destinato ad eccellenze della ricerca sulla scena nazionale e internazionale, ma anche della divulgazione e dell’impegno per il pianeta.

Saranno premiati due scienziati e un divulgatore scelti dal comitato tecnico scientifico formato da Janice Ciacci-Zanella, ricercatrice Embrapa (Brazilian Agriculture Research Corporation) nell’area di Virologia Animale e direttore generale del Centro di ricerca suini e pollame di Embrapa (Esprc); Edward Holmes, professore di Biologia evolutiva all’Università di Sidney, virologo e biologo evoluzionista che per primo, nel gennaio 2020, annunciò al mondo con un tweet la sequenza genomica del Sars-CoV-2; e Stacey Schultz-Cherry, virologa del St. Jude Children’s Research Hospital, vicedirettrice del Centro di collaborazione sull’influenza dell’Organizzazione mondiale della Sanità.

Il programma

Venerdì 14 ottobre

Università di Teramo – Via Renato Balzarini, 1

ore 18:00

Lectio Magistralis: Stefano Bertuzzi, CEO, American Society for Microbiology, USA

ore 19:00

One Health One Earth. Una nuova comprensione del mondo. A Teramo i grandi protagonisti della ricerca internazionale

Partecipano:

Janice Ciacci-Zanella, medico-veterinario, ricercatrice nell’area di Virologia Animale e direttore Generale del Centro di ricerca suini e pollame di Embrapa, Brasile. Membro del One Health High Level Expert Panel (OHHLEP, WHO/FAO/OIE/UN);

Edward C. Holmes, professore di Biologia evolutiva all’Università di Sidney, virologo e biologo evoluzionista, in particolar modo studia i meccanismi con i quali i virus a RNA virus saltano da una specie all’altra;

Stacey Schultz-Cherry, virologa del St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis, Tennessee, USA. È Vicedirettore del Centro di Collaborazione per gli studi in Ecologia sull’Influenza negli Animali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Modera: Edoardo Vigna Giornalista, Corriere della Sera

Teatro Comunale di Teramo – Piazza Benvenuto Cellini

ore 21:30

Spettacolo teatrale: “Sani!” – Teatro fra parentesi di e con Marco Paolini

Le storie del pianeta, le nostre storie

Sulla scena un enorme castello di carte mostra la fragilità dell’equilibrio di ogni sistema ecologico, naturale o artificiale. Ma non basta avere consapevolezza, in una crisi servono coraggio e immaginazione, perché tornare a prima non si può, desiderarlo è umano ma non è utile, né pratico.

Sabato 15 ottobre

Università di Teramo – Via Renato Balzarini, 1

ore 10:30

Incontro con le scuole. Una nuova responsabilità verso il pianeta

Saluti di: Massimiliano Nardocci, direttore generale Ufficio Scolastico regionale per l’Abruzzo (USR)

Partecipano:

Valerio Rossi Albertini, fisico CNR e accademico;

Alessio Lorusso, dirigente veterinario IZS Teramo.

Modera:

Giorgia Cardinaletti Giornalista e conduttrice, Tg1

One Health e Sistema Sanitario Nazionale

Gianni Rezza, direttore Generale Direzione Generale della prevenzione sanitaria, Ministero della Salute:

Antonio Sorice, capo dipartimento Veterinario ATS Bergamo;

Americo Cicchetti, direttore di Altems, Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;

Stefano Vella, docente di Salute Globale, Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

Teatro Comunale di Teramo – Piazza Benvenuto Cellini

ore 17:00

Proiezione documentario: Una sola salute

ore 17:30

Oha talk. Raccontare la scienza al grande pubblico

Valerio Rossi Albertini, fisico CNR e accademico

Modera:

Giorgia Cardinaletti Giornalista e conduttrice, Tg1

ore 18:30

One Health One Earth. La salute globale. Istituzioni e politica davanti alla sfida più grande

Partecipano:

Maurizio Martina, vicedirettore Generale della FAO, da anni impegnato sui grandi temi delle emergenze alimentari e ambientali;

Jean-Philippe Dop, vicedirettore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale (WOAH);

Francesco Branca, direttore del Dipartimento nutrizione e sicurezza alimentare dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), Ginevra;

Ibrahim El-Ziq; rappresentante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in Tunisia.

Modera: Francesco Cancellato Direttore Fanpage

ore 19:30

Un mondo di virus

Intervento di David Quammen Saggista, autore di “Spillover”

ONE HEALTH AWARD PREMIAZIONE

Saluti istituzionali

Premi

Conduce: Giorgia Cardinaletti Giornalista e conduttrice, Tg1

Domenica 16 ottobre

CIFIV “Francesco Gramenzi” – IZS – Colleatterrato Alto (TE)

ore 11:00

Proiezione documentario: Una sola salute

Cibo e salute globale

Dialogo con:

Niko Romito, chef, 3 stelle Michelin, fondatore di “Accademia Niko Romito” Scuola di Alta Formazione e Specializzazione professionale e Monica Maggioni, direttrice, Tg1

Conclusioni

Nicola D’Alterio, direttore Generale Istituto Zooprofilattico di Teramo