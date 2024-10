video suggerito

Il cane da tartufo precipita in un tombino, uomo si cala per salvarlo ma muore soffocato Il corpo di Lucio Pierantoni, 78 anni, è stato ritrovato senza vita ieri a Pianoro, in provincia di Bologna: era in un tombino, dove si era calato per salvare il suo cane.

A cura di Davide Falcioni

Un uomo emiliano di 78 anni, Lucio Pierantoni, è morto ieri a Pianoro, in provincia di Bologna, nel tentativo di salvare la sua cagna Lara caduta in un tombino di cemento durante la ricerca dei tartufi. A dare l'allarme martedì è stata la moglie che, non vedendolo rientrare dalla tartufaia, aveva temuto gli fosse successo qualcosa e di conseguenza aveva dato l'allarme ai carabinieri, che subito si sono attivati per effettuare le ricerche.

Il corpo dell'anziano, fondatore anni fa dell’Associazione Tartuficoltura e Ambiente, era in un tombino. Per estrarlo è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali ben presto si sono resi conto della dinamica dell’incidente perché sul fondo c’era il cane. Evidentemente nel tentativo di salvare Lara, l'uomo si è calato nel tombino. Ma non ce l’ha fatta: è morto per asfissia meccanica, che ha poi causato un arresto cardiorespiratorio. Lo ricordano gli amici: "Se n'è andato il nostro caro amico Lucio Pierantoni. Se n'è andato nella sua Valpiana con i suoi cani in mezzo ai suoi pioppi dove coltivava tartufo bianco".

“Una vita dedicata con amore, curiosità e passione al mondo del tartufo e della tartuficoltura. Perdiamo un amico sincero, schietto e scherzoso, sempre disponibile a dare una mano” lo ha ricordato la sua associazione. Il funerale si terrà domani, 18 ottobre, dalle 11 alle 12, alla Certosa di Bologna.