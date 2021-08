I vaccini ai giovani sono un successo: 1,6 milioni ancora da immunizzare entro l’inizio delle scuole Tutti i ragazzi dai 12 ai 18 anni a partire da oggi potranno vaccinarsi contro il Covid senza prima prenotarsi: è la strategia adottata dal governo per tentare di imprimere un’accelerazione alla campagna d’immunizzazione in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.

A cura di Davide Falcioni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tutti i ragazzi dai 12 ai 18 anni a partire da oggi potranno vaccinarsi contro il Covid senza prima prenotarsi: è la strategia adottata dal governo per tentare di imprimere un'accelerazione alla campagna d'immunizzazione in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico e della conseguente circolazione di milioni di ragazzi e ragazze. Nei giorni scorsi il Commissario per l'emergenza Francesco Figliuolo ha scritto alle Regioni una lettera chiedendo per gli adolescenti una "corsia preferenziale", con l'obiettivo di immunizzare quel milione e 600mila giovani che non hanno fatto neanche una dose. Il via libera per gli under 18 coincide anche con l'arrivo, già da questa settimana, di circa dieci milioni di dosi, tre in più del previsto.

L'obiettivo del governo resta il raggiungimento dell'80% della popolazione vaccinata entro la fine di settembre. Ad oggi sono quasi 74 milioni le dosi somministrate e oltre 35 milioni e mezzo le persone con doppia dose. In Lombardia, regione che in accordo con la struttura commissariale ha scelto di proseguire con prenotazione obbligatoria per tutte le fasce, sono poco meno di 495.000, pari al 65% del totale, gli adolescenti che hanno aderito alla campagna vaccinale. Di questi, 379.699 (circa il 50%) hanno ricevuto almeno la prima dose di vaccino, mentre sono 234.208 i giovani (30%) che hanno già completato il ciclo vaccinale. Nel frattempo disagi si stanno registrando nell'attività delle farmacie e dei medici di base a causa del blocco temporaneo della piattaforma informatica sanitaria della Regione, in corso dal pomeriggio di sabato 14 agosto. Nessuna conseguenza, assicurano dall'assessorato al Welfare, sull'operatività degli ospedali e nemmeno centri vaccinali anti-Covid (visto che in Lombardia il portale delle prenotazioni è gestito da Poste), mentre per i cittadini è impossibile accedere al fascicolo sanitario elettronico.

In Friuli Venezia Giulia per gli adolescenti è stata predisposta una corsia preferenziale con orari ad hoc e appuntamenti potenziati. Per quanto riguarda il Veneto nel fine settimana sono stati 1.832 i giovani dai 12 ai 25 anni che si sono presentati ad accesso libero, su 13.772 somministrazioni in totale. In Liguria a Ferragosto sono stati oltre 1.300 i vaccini somministrati e al momento il 55% della popolazione ha completato il ciclo. La Regione, inoltre, ha organizzato altri ‘open day' vaccinali senza prenotazione nelle giornate del 18, 20, 23, 25 e 27 agosto. Sulla costa savonese prevista anche la prima open night italiana in discoteca con musica, cocktail e vaccino. Nel Lazio il 72% degli over 12 è vaccinato. Ad annunciarlo il presidente Zingaretti dichiarando che le somministrazioni sono continuate anche a Ferragosto.

Per quanto concerne il Sud, in Puglia, dove i numeri della campagna restano alti, si cerca un ulteriore scatto e in particolare anche per la fascia 40-59 anni. L'obiettivo, ora, è quello di raggiungere la "copertura dell'80% per gli assistiti della Regione", si legge in una circolare inviata alle Asl. Per farcela tra le azioni previste anche "campagne di recall telefonico in favore di tutti gli assistiti in fascia d'età 12-19 anni (prioritariamente) e 40-59 anni sulla base dei dati di contatto già a disposizione o di quelli che saranno resi disponibili". Anche in Campania si punta ad arrivare all'apertura delle scuole con tutti gli studenti vaccinati. In questa regione le vaccinazioni per la fascia di età 12-19 anni, anche senza prenotazione, sono partite da oltre un mese e mezzo: in 233.916 hanno ricevuto la prima dose, mentre 147.962 completato il ciclo.